Mercoledì 23 aprile il recupero della 33ª giornata del campionato

A seguito del rinvio stabilito dalla Lega Serie A del match della 33ª giornata del campionato il recupero è stato fissato all’Unipol Domus Arena di Cagliari mercoledì 23 aprile alle ore 18.30. La Fiorentina pertanto è rimasta in Sardegna. Per concessione del Cagliari Calcio i viola si sono potuti allenare stamani al centro sportivo dei sardi in vista della gara posticipata.

I rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio al CRAI Sport Center in vista della gara contro la Fiorentina. Prima parte del lavoro dedicata all’attivazione, a seguire una partita giocata su spazi ridotti. Per chiudere sessione di tattica. Out Jankto.