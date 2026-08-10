Mercato viola: Paratici accelera su Oulaï

La Fiorentina accelera su Christ Inao Oulaï e il centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor è diventato uno dei nomi caldi del mercato viola. Il ragazzo ha attirato l’attenzione di tutti dopo il Mondiale 2026 con la Costa d’Avorio, dove ha mostrato personalità, qualità tecnica e grande resistenza fisica.

In Turchia ha chiuso l’ultima stagione con 25 presenze, 2 gol e 4 assist, confermando di essere un centrocampista moderno, box-to-box, capace di fare filtro davanti alla difesa e di impostare con buona visione di gioco.

Si ispira a Yaya Touré e per caratteristiche ricorda molto il prototipo di giocatore che piace a Fabio Grosso: giovane, internazionale, con freschezza atletica e margini di crescita importanti.

Le cifre oscillano ma la società turca avrebbe chiesto circa 30 milioni di euro. La dirigenza viola lo vede come investimento per il presente e per il futuro, un innesto che potrebbe cambiare le dinamiche della mediana e alzare il livello di competitività della rosa.

L’arrivo di Oulaï (che potrebbe arrivare domani pomeriggio a Firenze) però metterebbe in discussione la posizione di altri centrocampisti già in rosa. In particolare quella di Nicolò Fagioli diventerebbe meno sicura. L’ex Juventus è un giocatore di qualità e con esperienza in Serie A, ma con l’ingresso di un profilo come Oulaï avrebbe un concorrente forte per un posto da titolare. Entrambi possono giocare davanti alla difesa e dettare i tempi, entrambi hanno buona tecnica e personalità, e la concorrenza interna aumenterebbe parecchio.La Fiorentina sta lavorando su più tavoli per rivoluzionare il centrocampo e l’idea è chiara: puntare su profili giovani e di prospettiva, senza rinunciare alla qualità immediata.

Intanto la Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall'A.F.C. Bournemouth.Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25.Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League.Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola.

Tutto questo mentre il nuovo difensore viola Radu Dragusin, rumeno, ha parlato in conferenza stampa:

TRATTATIVA - “Conoscendo il Direttore Paratici, per me è stato facile dire si alla Fiorentina. Non c’è stato tanto da pensarci sopra. Mi hanno spiegato che il Club vuole crescere e quindi, ripeto, la scelta per me è stata facile”.

TOTTENHAM - “Ringrazio il Tottenham per avermi cresciuto, porterò gli anni stupendi passati con gli Spurs nel mio cuore”.

COSTRUZIONE - “Ho conosciuto da pochi giorni il Mister. Già al Frosinone la sua squadra giocava un ottimo calcio”.

COMPAGNI - “Ho trovato un gruppo che ha tanta fame e tanta qualità”.

FORMA - “Sto bene, ho recuperato dall’infortunio al cento per cento. E’ stato un brutto periodo che però mi ha aiutato a crescere molto. Sono pronto per aiutare la squadra”.

FUTURO - “Voglio ripagare la fiducia che la Società mi ha dato”.