Mercato Robur: oggi l'atteso annuncio con una precisazione per i "tifosi social"

Poche ore alla fine del mercato:oggi il nome dell'attaccante tanto atteso mentre la piazza freme. Sullo sfondo una doverosa puntualizzazione personale

SERIE C - ROBUR SIENA — Conto alla rovescia verso la fine del mercato mentre nella città del Palio i tifosi sono in quella che potremmo definire trepidante attesa.

Lo diciamo subito: secondo quanto è dato sapere e prevedere, qualcuno alla corte di Dal Canto arriverà senza che la società faccia "follie" in termini economici. Una punta che, come richiesto dal mister, dia profondità alla squadra. Per intendersi: non un centravanti di manovra ma un uomo capace di attaccare gli spazi.

Ultimo giorno per fare l'operazione e poi l'annuncio che, riteniamo, possa arrivare gia' in tarda mattinata.

Intanto, però, è doveroso fare un passo indietro viste le numerose critiche giunte, soprattutto sui social, relativamente al mio ultimo articolo.

Come ho promesso di fare, ecco il mio pensiero che ho già espresso, a più di qualcuno, in modalità privata: non ho, in nessun modo, offeso la tifoseria. Non era quello l'intento. E' una tifoseria che trovo attenta, partecipe e corretta: credo tra le migliori che abbia avuto modo di osservare.

Purtroppo, e mi dispiace che non sia stato da diversi colto, il mio era un articolo in risposta a delle critiche personali rivolte a "colleghi" giovani che scrivono su altri giornali. Ragazzi che vanno incoraggiati a fare informazione a beneficio dei tifosi e, in generale, dell'intero ambiente.

Tanto dovevo a chi mi ha richiesto precisazioni pubbliche.

Ovviamente, alla fine di questa giornata, che si preannuncia lunga e ricca di senso, come già anticipato, esprimerò la mia opinione sul mercato del Siena.

Nella foto di archivio tifosi bianconeri