Mercato immobiliare in Toscana: ancora in crescita i prezzi di vendita

Nei primi tre mesi del 2026, il mercato immobiliare in Toscana ha mostrato segnali di crescita sia dei prezzi di vendita che dei canoni di locazione. Infatti, rispetto allo stesso periodo del 2025, i primi sono saliti del 4,7% e i secondi del 6,6%. Per acquistare casa in regione servono mediamente 2.651 €/mq, mentre per affittare bisogna mettere a budget 16,4 €/mq medi. È quanto si evince dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale toscano realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

Entrando nel dettaglio delle dinamiche di Firenze, si notano degli andamenti di prezzo che si scostano da quelli regionali: se, infatti, come nella gran parte dei territori toscani, i costi delle case in vendita nel capoluogo sono aumentati tra il primo trimestre del 2025 e lo stesso periodo del 2026 (+6,3%), i canoni di locazione hanno invece sperimentato una diminuzione del 2,6% nel medesimo arco temporale. Ad ogni modo, la città del David rimane l’area in assoluto più cara della Toscana sia per comprare (4.733 €/mq) che per affittare un’abitazione (20,8 €/mq).

Casavo, realtà immobiliare internazionale attiva in Italia e Francia, amplia la propria presenza sul territorio con l’acquisizione di Casando Agency. L’operazione coinvolge anche Pisa, dove la nuova realtà sarà operativa in via Angelo Battelli 5B. L’integrazione rappresenta un passo nel percorso di sviluppo del gruppo, orientato a un modello digitale basato su una rete diretta di agenti e su servizi innovativi per la compravendita immobiliare. Tra questi, l’“Offerta Immediata”, che consente ai proprietari di vendere casa in tempi rapidi, anche entro 30 giorni.

“Si tratta di un’evoluzione importante che permette di supportare gli agenti con strumenti e soluzioni in grado di aumentare produttività e opportunità, semplificando i processi e migliorando l’esperienza per il cliente”, ha dichiarato il general manager Victor Ranieri.

Sulla stessa linea Charlie Cinolo, co-founder di Casando Agency: “L’operazione rafforza una visione già attiva a livello europeo, facendo leva sulla presenza di Casavo in più mercati e su una struttura in grado di integrare tecnologia, competenze e investimenti”.