Giani in Mugello: 'La Regione al fianco di questo autodromo'

SORVOLO FRECCE TRICOLORI - MUGELLO 31 MAGGIO 2026

“Sono oggi al Mugello per ribadire con forza l’impegno della Regione Toscana a fianco di questo autodromo e del Gran Premio d’Italia. Nei prossimi mesi si giocherà una partita decisiva per il futuro della concessione del Motomondiale fino al 2031, e il nostro obiettivo è chiaro: lavorare insieme alle istituzioni, agli organizzatori e a tutti i soggetti coinvolti perché il GP d’Italia continui a corrersi qui”, a dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che domenica mattina si è recato all’autodromo di Barberino per assistere al Gran Premio d’Italia del moto-mondiale.

“L’attenzione sul moto mondiale, sull'automobilismo e sugli sport motoristici in generale è crescente – ha aggiunto - In una società dinamica e tecnologica è evidente che vi è sempre più la tendenza a vivere questi sport con grande partecipazione e per questo è fondamentale per la Toscana che il Gran Premio d’Italia del moto-mondiale si corra qui. La concorrenza è sempre maggiore, altri circuiti si propongono, e la Regione dovrà fare la sua parte per sostenere la presenza toscana in questa vetrina mondiale”.

Giani ha ricordato che “questo circuito che è considerato uno dei più sicuri e dei più belli, però dobbiamo garantire di più sul piano logistico-infrastrutturale, su parcheggi e strade. Oggi sono qui per ribadire il mio sostegno a Paolo Poli ed al suo lavoro per mantenere il GP in Mugello e per garantire tutte le prospettive di lavoro collegate all’autodromo, oltre che la promozione della Toscana e del made in Tuscany che viene veicolata attraverso questo evento. In questi giorni l'autodromo ha registrato oltre 175 mila presenze, a queste si sommano tutte quelle raggiunte dai media di una sala stampa internazionale: è evidente che il valore dell’autodromo del Mugello per la l'immagine toscana nel mondo è straordinario”.

Il presidente ha infine sottolineato il contrasto solo apparente tra l’idea della Toscana come arte e cultura e l’idea di dinamismo e modernità collegata alle gare: “Unire la bellezza del paesaggio, dell’arte e della storia toscana, rappresentata dai borghi storici del Mugello, come Scarperia, e l’adrenalina di un Gran Premio di Formula 1 o di Motomondiale è una chiave di lettura vincente, è l’essenza della nostra terra, che mette insieme fascino antico e modernità: anche attraverso lo sport la Toscana può diventare sempre più attrattiva nel mondo”.