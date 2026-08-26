​Mercato immobiliare: Firenze seconda città più cara d'Italia

I dati dell'Osservatorio Immobiliare.it di agosto 2026 delineano un mercato delle locazioni in una fase di trasformazione, caratterizzata da un "riequilibrio fisiologico" dopo anni di tensioni ininterrotte. A livello nazionale, il costo medio per una stanza singola si attesta a 575 euro al mese, segnando una contrazione del -6,2% rispetto all'anno precedente. Questo raffreddamento dei prezzi è strettamente correlato a una marcata flessione della domanda: l'indicatore dei contatti medi per annuncio ha fatto registrare un calo del 19,8%, suggerendo un allentamento della pressione competitiva tra i locatari.

Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it, interpreta tale dinamica come un segnale di maturità del comparto. Nei centri storicamente più saturi, come Milano e Bologna, i canoni hanno raggiunto livelli tali da innescare una naturale riduzione dell'interesse, portando a un ridimensionamento dei prezzi. Tuttavia, l'analista sottolinea come il quadro resti estremamente eterogeneo: mentre i grandi poli del Nord rallentano, città come Firenze e Roma mostrano una controtendenza significativa, con prezzi che continuano a gravitare verso l'alto nonostante i segnali di stabilizzazione nazionale.

In questo contesto di generale assestamento, Firenze emerge come un'eccezione, consolidando la propria posizione tra i mercati più onerosi della penisola. Il capoluogo toscano è attualmente la seconda città più cara d'Italia per l'affitto di una stanza singola, superando Roma e posizionandosi solo alle spalle di Milano.

Indicatore Valore / Variazione Prezzo medio per una stanza singola 627 euro/mese Posizione in classifica nazionale 2° posto Variazione annua del prezzo +3,3% Variazione dell'offerta di stanze (12 mesi) +95,2%

L'analisi dei dati evidenzia quello che potremmo definire il "paradosso fiorentino". Da un lato, lo stock complessivo di abitazioni in affitto (intese come intere unità immobiliari, secondo i dati idealista) ha registrato una crescita del 9,9% nel comune e del 7,7% su base provinciale nel secondo trimestre del 2026. Dall'altro, il mercato specifico delle stanze singole ha visto un'esplosione dell'offerta pari al +95,2%.

Questa abbondanza di soluzioni ha dimezzato la "pressione" della domanda sul singolo annuncio (-46,8%), offrendo ai potenziali inquilini una maggiore varietà di scelta. Tuttavia, tale dinamica non è bastata a calmierare i canoni: il prezzo delle singole è comunque aumentato del 3,3%, a dimostrazione di come la domanda rimanga strutturalmente elevata e disposta a sostenere costi crescenti in una città a fortissima trazione turistica e universitaria.

Il mercato immobiliare toscano riflette fedelmente l'eterogeneità nazionale, con dinamiche che variano sensibilmente a seconda del distretto urbano considerato:

Pisa: Si conferma uno dei mercati più dinamici e in tensione della regione. Il prezzo medio per una stanza singola è balzato a 364 euro al mese, con un incremento annuo del 10,7%. A fronte di questa crescita dei costi, l'offerta di stanze è rimasta sostanzialmente statica, segnando un modesto +2,1%.

Si conferma uno dei mercati più dinamici e in tensione della regione. Il prezzo medio per una stanza singola è balzato a 364 euro al mese, con un incremento annuo del 10,7%. A fronte di questa crescita dei costi, l'offerta di stanze è rimasta sostanzialmente statica, segnando un modesto +2,1%. Prato: In controtendenza rispetto alla scarsità di offerta di altre zone, il territorio pratese mostra una notevole vivacità dello stock di case in affitto. Secondo le rilevazioni di idealista, la disponibilità di immobili sul mercato è cresciuta del 21,3% nel secondo trimestre del 2026.

In controtendenza rispetto alla scarsità di offerta di altre zone, il territorio pratese mostra una notevole vivacità dello stock di case in affitto. Siena: Il mercato delle stanze singole nel capoluogo senese appare in una fase di stasi relativa, con prezzi quasi invariati (+0,4%) e una media di 351 euro mensili, nonostante un aumento dell'offerta specifica del 17,9%. Tuttavia, desta preoccupazione la contrazione dello stock abitativo complessivo a livello provinciale, che ha subito una flessione del 10,6%.

Le ragioni dietro la carenza di offerta nel settore delle locazioni di lungo periodo non risiedono soltanto in valutazioni economiche. Lorenzo Fagnoni, Presidente di Property Managers Italia, chiarisce come la preferenza dei proprietari per gli affitti brevi sia spesso una strategia di difesa piuttosto che di puro profitto. La tutela contro la morosità e la certezza di poter rientrare rapidamente in possesso dell'immobile sono i fattori decisivi che allontanano molti locatori dal mercato tradizionale. Per invertire questa tendenza e incentivare l'immissione di nuovi immobili sul mercato studentesco e residenziale, Property Managers Italia propone una strategia basata su tre pilastri fondamentali:

"Per aumentare l'offerta abitativa è necessario intervenire su tre fronti critici:

Il rafforzamento strutturale delle tutele legali contro la morosità degli inquilini. La drastica riduzione dei tempi necessari per il recupero della disponibilità degli immobili. La definizione di politiche che restituiscano serenità ai proprietari, superando l'attuale clima di incertezza e le misure esclusivamente restrittive."

Alla soglia dell'apertura del nuovo anno accademico, il panorama immobiliare di fine agosto 2026 si presenta profondamente polarizzato. Se da un lato il dato nazionale (575 euro/mese, -6,2%) suggerisce una fase di assestamento che potrebbe dare respiro a molte famiglie, dall'altro l'analisi locale rivela che in poli d'eccellenza come Firenze e Pisa la pressione sui prezzi non accenna a diminuire.

L'evidenza dei dati suggerisce che l'aumento dell'offerta, pur significativo in alcune aree, non rappresenta di per sé una soluzione definitiva al caro-affitti se non accompagnato da riforme che garantiscano maggiore sicurezza ai locatori. Senza interventi strutturali volti a riequilibrare il rapporto tra tutela del conduttore e diritti del proprietario, l'accessibilità abitativa nei grandi centri toscani rimarrà una sfida aperta per studenti e lavoratori fuori sede.