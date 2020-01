Mense scolastiche, accordo trovato a Firenze

Alla ripresa delle lezioni, pasti serviti regolarmente. La soddisfazione dell'assessore Funaro

Aziende e sindacati hanno trovato l'accordo e il servizio mensa a Firenze riprenderà regolarmente alla ripresa delle lezioni. Si risolve così una situazione che aveva tenuto con il fiato sospeso molte famiglie.

LA NOTA DI VIVENDA. "Questa mattina, durante l’incontro con i sindacati, la Vivenda Spa ha ascoltato e accolto le richieste dei lavoratori che dal prossimo 7 gennaio cureranno il servizio di ristorazione scolastica a Firenze. Un importante passo in avanti della società che, oltre ad aver assicurato il pieno rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro, si impegnerà in più a sostenere la copertura economica dei primi tre giorni di malattia.

L’obiettivo della Vivenda Spa, in totale spirito di collaborazione con tutte le parti, è di garantire, grazie a un monitoraggio costante, un servizio d’alta qualità alle famiglie fiorentine che per i prossimi sei mesi si affideranno all’esperienza e alla professionalità dell’azienda, leader nella ristorazione collettiva da più di quarant’anni.

La dirigenza della Vivenda Spa, in linea con i principi che muovono il suo operato, pone in primo piano il benessere e la soddisfazione (anche economica) dei lavoratori, dimostrando grande sensibilità e attenzione alle loro esigenze".

LA NOTA DI DUSSMANN. "In data odierna si è tenuto il previsto incontro tra Dussmann e le organizzazioni sindacali. L’Azienda ha inteso proseguire il dialogo su basi ampie e costruttive. L’accordo si è concluso positivamente, grazie al contributo di tutte le parti coinvolte ed al fattivo supporto dell’amministrazione cittadina e manifesta l’interesse dell’azienda ad essere presente in un territorio importante come quello della città di Firenze.

L’obiettivo è di garantire alle Famiglie ed alla Committenza un servizio di qualità grazie anche alla motivazione e alla professionalità di tutti i lavoratori coinvolti nell’appalto.

Per illustrare le caratteristiche del nuovo contratto, Dussmann sta per lanciare una serie d’iniziative che coinvolgano le famiglie, il Comune ed i dipendenti".

LA SODDISFAZIONE DELL'ASSESSORE FUNARO. “Apprendo con soddisfazione dell’accordo firmato fra aziende e sindacati, per il quale ci siamo impegnati anche noi e ringrazio le parti per il lavoro svolto, la concertazione tra le parti è stato un elemento importante per la ripartenza del servizio”. Lo ha detto l'assessore all'educazione Sara Funaro.

Il servizio mensa riparte regolarmente con la ripresa delle scuole – ha aggiunto – con le novità introdotte nel nuovo appalto, tra cui la rilevazione della qualità, i referenti per le commissioni mensa e altre misure tese ad un servizio di qualità”.