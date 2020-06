Menarini dona gel disinfettante alle società sportive fiorentine

Saranno dispobinili dal 25 giugno nelle sedi dei quartieri

Cinquecento flaconi da un litro di gel disinfettante e 100 dispenser sono stati donati dal gruppo Menarini all'assessorato allo sport del Comune. La consegna questa mattina alla piscina Costoli alla presenza dell'assessore Cosimo Guccione ed Ennio Troiano, direttore risorse umane del gruppo Menarini.

"Dal 25 giugno - ha spiegato l'assessore Guccione - saranno disponibili, nelle sedi dei cinque Quartieri e previo appuntamento, per le società sportive. Un altro modo per stare loro vicino alle società fiorentine grazie a Menarini, azienda importante della nostra città. Un piccolo gesto che, in questa fase post Covid, può aiutare alla ripresa dello sport".

A marzo il cda di Menarini, presieduto da Eric Cornut, ha deciso di convertire parte della sua produzione di Firenze in gel disinfettante da donare agli ospedali e alle strutture sanitarie impegnate in prima linea nella battaglia contro il Covid19.

Menarini produce 100 tonnellate di gel disinfettante al mese che sono distribuite gratuitamente in Italia attraverso la protezione civile nazionale.