MeltingPot elettronico di Lattexplus in scena all'Anfiteatro delle Cascine

Dieci ore di musica, all’insegna delle contaminazioni musicali, artistiche e culturali: è il format di Lattexplus Experience #MeltingPot, evento inserito nel cartellone dell’Estate Fiorentina, in programma domenica 9 settembre dalle 4 del pomeriggio fino alle 2 di notte, in un luogo simbolo per Firenze e i fiorentini, l’Anfiteatro delle Cascine.

Tre gli ospiti internazionali che si alterneranno in consolle per questo nuovo appuntamento a cura di Lattexplus, il collettivo che si contraddistingue per il “clubbing differently”: Dixon, DVS1 e Trikk, provenienti da entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico, ognuno con il suo carico di popolarità ed esperienza.

Accreditato da alcuni media tedeschi tra i più autorevoli del settore come colui che “ha cambiato il suono di Berlino”, Dixon ha mosso i suoi primi passi negli anni ’90 nei club berlinesi, per arrivare tra il 2013 e il 2016 ad essere il numero 1 tra i top 100 dj al mondo nella classifica di Resident Advisor, magazine online considerato la bibbia dell’elettronica. Tedesco di nascita e tuttora residente a Berlino, Dixon è conosciuto in tutto il mondo ed è protagonista, oltre che di una pagina Wikipedia, dell’ultima versione di GTA - Grand Theft Auto Online, uno dei game più conosciuti e praticati tra gli appassionati.

DVS1, al secolo Zak Khutoretsky, nasce a San Pietroburgo ai tempi della Cortina di Ferro per emigrare negli States da giovanissimo. Qui si divide tra NYC e Minneapolis, avvicinandosi alla scena rave negli anni ’90 e acquisendo in seguito una più ampia reputazione grazie alla versatilità, all’energia e alla fisicità che esprime nei suoi set. E’ stato resident dj di alcuni tra i più prestigiosi locali al mondo e ha aperto alcuni tra i festival più importanti sulla scena internazionale, esibendosi insieme ad alcuni pionieri della techno come Jeff Mills e Robert Hood.

Trikk, invece, è originario di Porto, città che sta emergendo come grande incubatore per il movimento underground e fonte di ispirazione per artisti che si muovono in questo ambito. Riconosciuto come astro nascente del settore, ha collaborato con alcune tra le più importanti etichette e ha scelto, come sfida personale, di trasferirsi a Londra per proseguire la sua attività di dj e producer.

Insieme a loro ci sarà il fiorentino Samuele Pagliai, per una maratona elettronica concepita come un contenitore di stili, ritmi ed espressioni artistiche contemporanee di origini diverse, in grado di stimolare l’incontro e lo scambio tra artisti e pubblico.

"In un momento storico in cui il tema dell’integrazione e la sfida della multiculturalità sono in primo piano – dichiarano gli organizzatori - ed è sempre più evidente la necessità di risolvere le difficoltà della coesistenza all’interno della nostra società contemporanea, dovute alla presenza di molteplici culture, valori e identità, il concept della manifestazione è quello di promuovere, attraverso il linguaggio della musica, un melting potculturale e diffondere i valori di apertura, integrazione e socialità". Biglietti a partire da 20 euro, in vendita online su Resident Advisor (http://bit.ly/LA_FRtickets), Ticketone e nei punti vendita autorizzati Box Office.

Anfiteatro delle Cascine, Parco delle Cascine (viale dell'Aeronautica)