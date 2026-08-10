​Medicina e Odontoiatria: il semestre aperto per l'aspirante medico

Per decenni, l’accesso a Medicina e Odontoiatria è stato vissuto come un "dentro o fuori" brutale: una singola giornata di quiz a risposta multipla capace di decidere il destino professionale di migliaia di giovani. Oggi, per gli atenei quel modello è ufficialmente al tramonto.

Il sistema evolve nel cosiddetto "Semestre Aperto", una trasformazione che sposta la selezione dalla performance istantanea di un test alla costanza di un vero percorso accademico. Questo articolo si propone come guida strategica per navigare tra le nuove regole e le scadenze tassative, offrendo agli aspiranti medici una visione chiara su come affrontare questo nuovo orizzonte meritocratico.

La selezione non è più affidata a un quiz d’ingresso, ma al superamento di tre veri e propri esami di profitto universitari: Biologia, Chimica (e Propedeutica Biochimica) e Fisica. Non si tratta di rispondere a domande di logica, ma di affrontare materie "core" con il rigore richiesto da una sessione universitaria standard.

Il carico di studio è intenso e concentrato: le attività didattiche inizieranno il 1° settembre e si concluderanno il 30 novembre. Questo trimestre di "maratona" accademica serve a misurare non la fortuna, ma la reale attitudine dello studente verso il carico di lavoro della facoltà medica. Il punteggio ottenuto in questi tre esami confluirà in una graduatoria nazionale unica, che determinerà l'accesso al secondo semestre.

Per proteggere l'investimento di tempo degli studenti, il nuovo sistema prevede l'obbligo di una doppia iscrizione a un corso di laurea "affine". Per "corsi affini" si intendono percorsi come Biotecnologie o Farmacia, i cui piani di studio condividono i medesimi esami fondamentali di area scientifica.

L'eccezione fondamentale: La scelta di un corso affine non è obbligatoria per chi risulta già regolarmente iscritto a un corso affine e non intende cambiare il proprio percorso attuale. Questo meccanismo garantisce la piena mobilità accademica. La complessità del nuovo sistema richiede una precisione burocratica. L'iscrizione si divide in due fasi distinte e obbligatorie:

Fase 1: Livello Nazionale (Universitaly)

3 agosto (ore 18:00): Termine ultimo per la domanda sul portale Universitaly.

Termine ultimo per la domanda sul portale Universitaly. La regola delle "9 sedi": Per chi sceglie l'Università di Pisa, è obbligatorio indicare la preferenza per Pisa seguita da almeno altre nove sedi universitarie ai fini dell'eventuale immatricolazione al secondo semestre.

Fase 2: Livello Locale (Ateneo)

6 agosto: Termine ultimo per il pagamento del contributo amministrativo. Per Pisa : Iscrizione sul portale Alice e versamento della tassa di 250 euro. Per Firenze : Pagamento del contributo previsto tramite le procedure indicate sul sito di Ateneo.

Termine ultimo per il pagamento del contributo amministrativo. 27 agosto: Incontro di benvenuto online organizzato dall'Università di Firenze per tutti gli iscritti.

Il "Semestre Aperto" è anche un esperimento di democratizzazione didattica attraverso la tecnologia. L'Università di Pisa ha lanciato Sibylla, un assistente virtuale basato su AI dedicato esclusivamente a guidare gli studenti nelle procedure di accesso. Parallelamente, la collaborazione tra MUR, CRUI e il consorzio CISIA mette a disposizione una piattaforma gratuita di eccellenza che include:

Syllabus ministeriali dettagliati per ogni materia.

Materiali didattici e corsi online strutturati.

Simulazioni d'esame e strumenti di autovalutazione per monitorare costantemente il proprio livello di preparazione rispetto agli standard nazionali.

Il nuovo sistema offre una flessibilità inedita: a Pisa, ad esempio, gli studenti potranno scegliere tra la frequenza in presenza o a distanza, beneficiando della registrazione delle lezioni e di materiali digitali sempre disponibili. Per visualizzare la dimensione della competizione, ecco i posti disponibili presso l'Università di Pisa per l'A.A. 2026/2027:

Medicina e Chirurgia: 369 posti

369 posti Medicina Veterinaria: 78 posti

78 posti Odontoiatria e Protesi Dentaria: 30 posti

Il cronoprogramma degli esami è già scolpito: le prove di profitto si terranno in due appelli, il 10 dicembre 2026 e l'11 gennaio 2027.

Il Semestre Aperto trasforma l'accesso a Medicina da un "azzardo" a una prova di resistenza e competenza. Non vincerà chi è più veloce a barrare una casella, ma chi saprà dimostrare di saper studiare, comprendere e performare in un contesto accademico reale fin dal primo giorno. Per non farsi trovare impreparati, il consiglio è monitorare quotidianamente i portali ufficiali di Unifi e Unipi e iniziare subito a familiarizzare con i materiali didattici del CISIA.