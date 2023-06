Medici: protesta in piazza Duomo a Firenze

Mobilitazione di tutte le sigle sindacali dei medici. Giovedì 15 giugno, dalle 14, manifestazione in piazza del Duomo, a Firenze, davanti alla presidenza della Regione, perché, dicono i medici, “il sistema sanitario è al collasso” e c’è bisogno dell’appoggio di tutti i cittadini.

"Il sistema sanitario - si legge in una nota “Intersindacale uniti per la sanità” - è prossimo al collasso dopo oltre un decennio di definanziamento, chiusure di reparti, posti letto e servizi. Lo testimoniano le lunghe liste d’attesa, che costringono migliaia di persone a rivolgersi ai privati, mentre chi non può permetterselo, rinuncia sempre di più a curarsi. Siamo l’unico Paese tra quelli avanzati a ridurre il finanziamento del Sistema Sanitario: spendiamo quasi la metà della Germania, un terzo in meno di Francia e Inghilterra, nonostante l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle cronicità.

Anche in Toscana, per la progressiva riduzione degli organici, il personale è costretto a turni massacranti e obbligato a spostarsi da un ospedale all’altro per coprire i servizi: le condizioni di lavoro sono ormai insostenibili e tanti operatori pensano di dimettersi. La pandemia evidentemente non ci ha insegnato nulla e noi ci sentiamo traditi dalla falsa retorica degli eroi. La realtà quotidiana continua ad essere fatta da tetti di spesa del personale fermi al 2004 e una salute pubblica che continua ad essere considerata una spesa e non un investimento e un segno di civiltà. Chiediamo l’appoggio dei cittadini alla nostra mobilitazione".

"I tagli - prosegue la nota - colpiscono noi quanto loro e non accetteremo oltre di essere insultati e aggrediti per carenze di cui non abbiamo responsabilità. Non ci sono più medici di Pronto Soccorso e per sostenere il servizio, verranno sostituiti dai medici di reparti già in sofferenza e privi di competenze specifiche, che così verranno sottratti ai loro compiti assistenziali. Nella nostra regione interi reparti di ospedali periferici si sostengono con medici costretti a spostarsi da altri ospedali distanti decine di chilometri, con grosso pregiudizio della qualità e sicurezza delle cure.

Per questi motivi - nell’ambito di un’iniziativa più ampia a livello nazionale - le rappresentanze dei dirigenti medici veterinari e sanitari hanno organizzato il giorno 15 giugno dalle ore 14 una manifestazione in piazza Duomo a Firenze davanti alla presidenza della Regione al numero 10. Proseguiremo alle ore 15,45 con un incontro al Teatro della Compagnia in via Cavour 50/Rosso.

INVITIAMO TUTTI, CITTADINI E SANITARI, A PARTECIPARE A SOSTEGNO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DEL DIRITTO ALLE CURE".