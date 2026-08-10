Maxi operazione contro le baby gang anche a Firenze

Nei giorni scorsi una imponente operazione della Polizia di Stato ha squarciato il velo su una realtà fiorentina. Siamo di fronte a una domanda che la città non può più eludere: il fenomeno che osserviamo nelle piazze è ancora catalogabile come semplice "disagio giovanile" o ha subito una mutazione genetica in una forma di criminalità organizzata fluida? I confini, come vedremo, si sono fatti pericolosamente sottili.

L’idea che si tratti di esuberanza adolescenziale crolla sotto il peso di un’evidenza statistica. L'operazione ha prodotto 33 denunce (di cui 13 riguardanti minorenni) e 16 arresti. Un dato su cui riflettere profondamente: tra gli arrestati figura anche un minorenne, a conferma che la soglia dell'illegalità grave si è drasticamente abbassata.

I volumi dei sequestri non appartengono al mondo del piccolo spaccio di quartiere, ma a una vera e propria filiera industriale. Parliamo di 165 kg di cannabinoidi e 6 kg di cocaina, oltre a ecstasy e ketamina. Il dettaglio logistico emerso a Calenzano è emblematico: 160 kg di hashish (oltre 1.400 panetti) sono stati rinvenuti stipati in appena quattro borsoni all'interno di una singola vettura. Se a questo aggiungiamo il ritrovamento di oltre 19.250 euro in contanti in una sola abitazione a Firenze, appare chiaro che la "manovalanza" giovanile è solo il terminale visibile di un’organizzazione dotata di capitali e infrastrutture pesanti.

"Quando giovani e giovanissimi circolano armati e sono coinvolti nello spaccio non possiamo più parlare di semplici bravate. È un fenomeno grave, che deve essere affrontato con prevenzione, controlli e fermezza." commentano i Consiglieri di Fratelli d'Italia.

L’analisi spaziale dell'operazione rivela una città in cui il crimine non si nasconde nei vicoli ciechi, ma occupa i nodi vitali della socialità e della mobilità. Le forze dell’ordine, supportate dalle unità cinofile antidroga, hanno setacciato il centro storico (da Piazza Pitti a Piazza della Repubblica) per poi allungarsi lungo le arterie che collegano la città all’hinterland, come San Donnino ed Empoli.

Un capitolo a parte merita la tramvia. Quello che dovrebbe essere il simbolo della mobilità moderna e "green" è diventato un bazar itinerante. La criminalità fluida utilizza le carrozze e le fermate non solo per lo spaccio, ma come zone di presidio e rapido spostamento. Questa "mobilità del crimine" sfida i metodi di sorveglianza tradizionali, trasformando un servizio pubblico in un'infrastruttura logistica per la delinquenza giovanile che si sposta rapidamente tra Novoli, Campo di Marte e l'Isolotto.

L'indagine ha confermato che il territorio non si controlla più solo sui marciapiedi. Il monitoraggio di oltre 100 profili social ha svelato una realtà in cui la dimensione virtuale funge da registro digitale e strumento di reclutamento.

I social media non sono più semplici vetrine di vanità, ma spazi di coordinamento in tempo reale che rendono i gruppi giovanili "liquidi" e difficilmente intercettabili. Per l'analista moderno, questo dettaglio è cruciale: il web normalizza la cultura dell'illegalità, trasformando il porto d'armi o il possesso di mazzette di denaro in un contenuto virale da emulare, rendendo la prevenzione un compito che deve superare i confini fisici della città.

L'aspetto più inquietante resta la normalizzazione della violenza tra i giovanissimi. I casi di cronaca estratti dall'operazione sono cicatrici sul tessuto sociale: a Empoli, un giovane nato nel 2004 è stato arrestato per aver venduto droga a un sedicenne, aggravando la sua posizione giuridica e morale. Ai giardini della "Montagnola", una ragazza è stata trovata in possesso di un coltello con manico nero e lama di 7,5 cm nascosto nella borsa.

Questo non è più un fenomeno isolato, ma una tendenza al porto d'armi da taglio come accessorio quotidiano. La lama diventa uno strumento di affermazione identitaria, trasformando ogni potenziale attrito tra adolescenti in un possibile scenario di sangue.

“Trentatré denunciati: tutti ragazzi, tutti dediti al traffico di droga e allo spaccio... Consola sapere che c'è chi in città contrasta efficacemente la delinquenza dilagante, soprattutto tra giovani e minori.” interviene Luca Santarelli (Coordinatore Gruppo Misto-Noi Moderati).

L'intervento della Polizia di Stato, con l'impiego massiccio delle Volanti e delle unità motorizzate, ha dimostrato che le istituzioni non hanno abdicato al loro ruolo di controllo. Tuttavia, l'azione di questi "angeli custodi in divisa" è solo una parte della soluzione. Se la criminalità giovanile è diventata una struttura logistica capace di muovere centinaia di chili di droga e migliaia di euro, la risposta non può essere esclusivamente repressiva.

Firenze si interroga sul proprio futuro. Mentre il 2026 prosegue, la sfida resta quella di unire la necessaria fermezza punitiva a una bonifica sociale e digitale del territorio.