La sicurezza tra luci, ombre e l'invisibile mano del riciclaggio

Firenze continua a proiettare nel mondo un'immagine di bellezza ed equilibrio. Tuttavia, sotto la superficie della città-vetrina, i flussi della criminalità urbana delineano una realtà sensibilmente diversa. L’analisi dei dati elaborati dalla Fondazione Antonino Caponnetto e dall'Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e le Mafie evidenzia una trasformazione profonda del fenomeno criminale nel primo trimestre del 2026.

A un primo sguardo, i dati statistici aggregati sembrerebbero indicare un miglioramento: il totale complessivo degli accadimenti criminali a Firenze è sceso dai 297 episodi del primo trimestre 2025 ai 213 del 2026. Tale riduzione è trainata dal calo delle "spaccate" a livello cittadino, passate da 162 a 116 casi.

Tuttavia, la percezione di insicurezza nel Centro Storico non riflette affatto questo miglioramento. Il motivo risiede in una concentrazione sproporzionata: il Q1 catalizza da solo 149 episodi su 213 totali. Analizzando il mese di marzo 2026, emerge il dato che spiega la rabbia dei commercianti: mentre altrove il reato arretra, nel cuore della città le spaccate sono balzate da 23 (marzo 2025) a ben 34 episodi. Per chi opera nel centro, il calo statistico è un'illusione ottica smentita dai vetri infranti ogni mattina.

Se il crimine contro il patrimonio mostra segni di contrazione, la "zona d'ombra" indicata dal presidente Salvatore Calleri riguarda la qualità della violenza, che si fa più efferata. Gli accoltellamenti sono saliti da 7 a 8 e le aggressioni rimangono una costante allarmante.

L’episodio più grave, che segna uno spartiacque nell'analisi della sicurezza urbana, è l’omicidio registrato nel mese di febbraio 2026 nel quartiere di Rifredi. Questo evento, unito all'uso di armi da fuoco in contesti abitativi, conferma l'insorgere di dinamiche proprie delle "baby gang". Questi gruppi non mirano al mero profitto delle spaccate, ma cercano l'affermazione del controllo territoriale attraverso la violenza fisica.

"Le baby gang non si concentrano sulle spaccate, ma su altri tipi di reati come i colpi di pistola che si sono verificati poco tempo fa in un palazzo, gli accoltellamenti e le aggressioni. Con l'avvicinarsi dell'estate prevedo un aumento di questi fenomeni." ha spiegato stamani conferenza stampa, al giardino Caponnetto, Salvatore Calleri, Presidente Fondazione Caponnetto.

Dal punto di vista sociologico, si assiste a un fenomeno di travaso di criminalità. Il caso di Rifredi è emblematico: a gennaio 2025 contava 22 episodi totali, scesi drasticamente a soli sei nel gennaio 2026.

Questa pressione criminale sembra essersi spostata verso Isolotto-Legnaia. Qui si è registrata un'anomalia statistica violenta: i 10 accadimenti totali del gennaio 2025 sono raddoppiati a 22 nel 2026, con un’esplosione specifica delle spaccate, passate da tre a ben 20 episodi. Questo spostamento suggerisce una migrazione dei gruppi criminali verso aree meno presidiate o con nuovi obiettivi commerciali vulnerabili.

Parallelamente al degrado di strada, Firenze affronta la sfida della "geopolitica narcomafiosa". Il capitale illecito cerca sbocchi nel tessuto economico sano, colonizzando settori come Ristorazione, Alberghi, B&B, Compro Oro e Farmacie. Un segnale d'allarme è rappresentato dai locali che rimangono mesi "in allestimento" o che non hanno mai clienti nonostante la posizione prestigiosa.

Per la vigilanza civica e istituzionale, l'OMCOM propone un protocollo operativo basato su 5 domande fondamentali:

Chi è? Identificare la reale proprietà dietro le fiduciarie; la reticenza è il primo segnale d'allarme. Cosa fa? Valutare se l'attività scelta è tra quelle storicamente preferite dalle mafie (es. ristorazione, compro oro). Da dove prende i soldi? Monitorare chi sostiene investimenti ingenti senza un chiaro modello di business. Da dove viene? Analizzare il luogo di provenienza del capitale e dell'investitore, cercando nessi con network criminali noti. Perché paga affitti spropositati? L'accettazione di canoni fuori mercato in assenza di clientela è la prova regina di un'attività di "lavanderia" per denaro sporco.

Firenze vive una transizione pericolosa: se da un lato le strategie di contrasto alle spaccate iniziano a mostrare risultati (fuori dal centro), dall'altro la città deve gestire un aumento dell'efferatezza e un'infiltrazione economica sempre più sofisticata. Il legame tra il disordine urbano e il potere finanziario mafioso è simbiotico.

La domanda che poniamo alle istituzioni e alla società civile è urgente: quanto è realmente resiliente il tessuto sociale fiorentino? La difesa della città non può limitarsi al controllo delle strade, ma deve estendersi alla protezione della trasparenza economica. Senza una vigilanza costante, il rischio è che la "culla del Rinascimento" diventi un forziere silenzioso per i capitali della criminalità organizzata.

Nota Metodologica: Il report analizza esclusivamente la criminalità di strada (spaccate, aggressioni, risse, rapine), escludendo i furti in abitazione e il narcotraffico strutturato. I dati sono estratti da fonti aperte e, per un corretto inquadramento analitico, vanno considerati sottostimati di circa il 40% a causa del "sommerso" (episodi non denunciati o non censiti).