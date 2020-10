Tennis: Martina Trevisan perde con Swiatek, sfuma il sogno

Ph da TV Eurosport

Quarti di finale Roland Garros: la giovane polacca troppo forte per la tennista fiorentina. 6-3, 6-1 il finale

Niente da fare per Martina Trevisan ai quarti di finale del Roland Garros: la tennista fiorentina parte bene e si porta sul 3-1 nel primo set, poi perde 8 giochi di fila prima di riconquistare un gioco. 6-3, 6-1 il finale per la polacca Iga Swiatek.

Peccato per uno sbaglio sul 4-3 per la sua avversaria: Martina ha sbagliato una palla piuttosto facile a rete e da lì la partita è girata. In ogni caso Swiatek, appena 19 anni, è apparsa fortissima.

Resta comunque un torneo indimenticabile per la 26enne cresciuta tennisticamente a Santa Croce sull'Arno. Arrivare ai quarti di finale di uno Slam è un risultato storico anche se tutti sperano che il meglio deve ancora arrivare.