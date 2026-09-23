Qual è la miglior schiacciata con l’uva di Firenze?

Martedì 29 settembre alle ore 11 presso la Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu” di Firenze (via Giusti, 7), si terrà la nona edizione de “La miglior schiacciata con l’uva”, uno dei food contest più longevi della Toscana e d’Italia, nato nel 2007.

In gara 18 tra le migliori pasticcerie e forni dell’area metropolitana fiorentina. A difendere il titolo il Caffè Libertà di Firenze vincitore in carica da settembre 2025.

Il concorso è organizzato da Festival delle Pasticcerie e da Casa della Nella il catering di tradizioni locali del pastry chef Massimo Cortini che dal lontano 2005, insieme al giornalista Beppe Pirrone, ha dato vita ai primi pastry contest fiorentini legati alle tradizioni dolciarie del territorio: dalla storica Miglior schiacciata alla fiorentina (15 edizioni) a “Il cantuccio classico”, “Pan di ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola”, fino a “Il Budino di riso”.

Festival delle Pasticcerie è oggi un network di oltre 150 pasticcerie, forni e gelaterie tra Firenze, Prato e provincia, con cui collaborano tutti i nomi storici della pasticceria locale.

L’evento si svolge in collaborazione con la Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu”, dal 1985 la più longeva scuola di cucina d’Italia.

Main sponsor: DMP - Distribuzione Materie Prime, principale fornitore per forni e pasticcerie toscane, che premierà i primi 3 classificati con targhe commemorative, e il Consorzio Viticoltori di Montespertoli, che premierà i primi 3 con bottiglie di Chianti DOCG.

Come si svolgeLa mattina stessa del concorso le schiacciate finaliste – tutte rigorosamente con uva nera – verranno portate nella location per la degustazione. La Giuria, composta da pastry chef, esperti del mondo food e giornalisti enogastronomici, assaggerà alla cieca, senza conoscere il produttore, assegnando un voto da 1 a 10. Chi otterrà il punteggio più alto sarà il vincitore. Verranno rese note solo le prime tre posizioni.

Dal 2025 è stato introdotto anche il premio speciale per la “Miglior presentazione estetica”.

Un dolce di tradizione contadinaLa schiacciata con l’uva è un dolce di origine contadina, fatto con ingredienti semplici – farina, olio, zucchero e uva nera – diffuso soprattutto tra Firenze e Prato. Le sue origini sono antichissime, secondo alcuni risalirebbero addirittura agli Etruschi. Tramandata nelle case contadine e nelle famiglie meno abbienti durante la vendemmia, è legata per tradizione all’uva Canaiola, dai chicchi piccoli e con molti semi, poco adatta alla vinificazione e simbolo della cucina povera. Negli ultimi anni si è diffusa anche la versione con uva senza semi, per venire incontro ai gusti della clientela.

INFO

Scuola di arti culinarie “Cordon Bleu” – tel. 055/2345468FB e Instagram: Festival delle Pasticcerie + Casa della Nella.