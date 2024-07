Marco Travaglio in scena al 45° Festival La Versiliana

Lunedì 29 luglio, il 45° Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta ospiterà, nel proprio cartellone di spettacoli promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, il giornalista, saggista e opinionista italiano, Marco Travaglio. Il direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’ racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e della sottostante “informazione” hanno ribaltato il voto degli italiani ogni volta che chiedevano un cambiamento e l’hanno trasformato in restaurazione, facendo risorgere l’Ancien Régime nelle forme più varie: quelle tecnocratiche di Monti e Draghi, quelle finto-progressiste di Letta e Renzi, quella destrorsa di Meloni&C.

risorta dopo il Conticidio, cioè il rovesciamento dell’unica formula di buon governo in grado di battere la destra. Sullo sfondo, l’eterna sovranità limitata dell’Italia genuflessa ai falchi europei e agli Stati Uniti, che ci trascinano regolarmente in guerra contro i nostri interessi a suon di bugie: da quelle sui ceti più deboli da colpire per far quadrare i bilanci dei ricchi e dei ladri, a quelle sull’Ucraina, la Russia, Israele, Hamas e la Cina. Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni S.r.l.