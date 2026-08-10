Marco Torre nuovo direttore generale della direzione sanità e welfare

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha scelto il nuovo direttore generale della direzione sanità welfare e coesione sociale della Regione: sarà Marco Torre, attuale direttore generale dell’Asl Toscana Sud-Est. Sostituirà Federico Gelli.

“Ritengo – commenta Giani - che Torre possa essere la persona giusta per questo incarico, visti i proficui risultati e la collaborazione che c’è stata negli anni recenti con il sottoscritto, con l’assessore al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni e con tutta la giunta”. “Saranno ora espletati – aggiunge - gli ulteriori passaggi di legge”. La decisione in ogni caso è stata presa.

Alle 12 di oggi, lunedì 13 luglio, era scaduto il termine per presentare le domande al ruolo di direttore generale. La legge attribuisce al presidente della Regione la scelta.

“Marco Torre - spiega ancora il presidente Giani - ha svolto egregiamente, in tempi recenti, l’importante incarico di direttore generale della Fondazione Monasterio, struttura specializzata al punto da essere definita ‘l’ospedale del cuore’, ottenendo brillanti risultati riconosciuti da tutti”.

A fine gennaio 2025 era stato successivamente nominato da Giani alla guida dell’Asl Toscana Sud Est, la più grande per superficie della regione, estesa sul territorio delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. “Ho avuto la soddisfazione – si sofferma ancora il presidente della Toscana – nel vederlo svolgere tale ruolo in modo attento, competente e con grande passione e dedizione. Da qui la mia decisione, alla luce delle domande presentate e dell’esame dei curricula”.

“Auguri di buon lavoro a Marco Torre per il nuovo incarico. Lo attendono sfide importanti per il futuro della sanità toscana. Da parte nostra confermiamo fin da subito la massima disponibilità a un confronto costruttivo e a una collaborazione leale, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, nell’interesse dei cittadini e dei medici” Così Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, commenta la nomina di Marco Torre “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Federico Gelli per il lavoro svolto in questi anni e per il dialogo istituzionale mantenuto con l’Ordine. Il confronto tra istituzioni è un valore da preservare e siamo certi che potrà proseguire anche in questa nuova fase”.

“L’Ordine continuerà a mettere a disposizione di tutti competenze ed esperienza, con spirito di collaborazione e responsabilità. Solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni e professionisti sarà possibile affrontare le sfide della sanità toscana e continuare a garantire ai cittadini servizi di qualità”, conclude Dattolo.