Maratona Fotografica "Città di Firenze" 2019

Giunta quest’anno alla quarta edizione, si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre

L’Associazione culturale fotografica ILLUMINIA (http://www.illuminia.org), con il patrocinio del Comune di Firenze (https://www.comune.fi.it/) e della Città Metropolitana di Firenze (http://www.cittametropolitana.fi.it/), presenta anche per quest’anno la Maratona Fotografica “Città di Firenze”, giunta alla sua quarta edizione: quest’anno si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre 2018.

“Un’iniziativa che vuole valorizzare la città di Firenze attraverso la Fotografia come forma di Arte e di Cultura che è alla portata di tutti. Anche solo con uno smartphone – spiega Lorenzo Fredducci, Presidente di ILLUMINIA – si può catturare un momento, un soggetto, un’immagine e renderla eterna. Anche per l’edizione di quest’anno ci sarà Firenze al centro del progetto, i temi che i fotografi dovranno sviluppare sapranno la nostra città ed i valori che rappresenta. Tiziano Terzani scriveva che ‘la grande foto è l’immagine di un’idea’; ecco, quando il contesto è così ricco di possibilità ed opportunità, come quelle che Firenze offre a tutti i visitatori, è sicuramente più facile trasformare le idee in immagini. Ci aspettiamo molto da quest’edizione, siamo impazienti di poter giudicare le fotografie dei partecipanti”.

La maratona fotografica è una manifestazione aperta a tutti coloro che desiderano scoprire la propria città attraverso la fotografia. Non si corre a piedi, si corre con la fantasia, l’inventiva e la creatività; il tutto condito dalla passione per la fotografia e dalla voglia di trascorrere qualche ora in allegria. Un modo di vedere la città con occhi diversi e con una prospettiva stimolante. In periodo di tempo ben definito, muovendosi per la città, per la categoria “fotografia tradizionale” i partecipanti devono interpretare i temi assegnati dalla Giuria, comunicati il giorno dell’evento, realizzando i propri scatti fotografici. I partecipanti potranno inoltre cimentarsi nella nuova categoria Instagram Stories.

Il primo dei 5 temi fotografici ed il tema unico per le Instagram Stories saranno comunicati alle 10:30 di sabato 26; i successivi 4 temi fotografici saranno comunicati ogni ora e mezzo (alle 12,00 poi alle 13,30 poi alle 15,00 ed infine alle 16,30), tramite i canali social (facebook, instagram, twitter) della manifestazione. Al termine della maratona ogni partecipante consegnerà i propri scatti (o video), che verranno valutate da una Giuria. Le migliori riceveranno un riconoscimento da IL FOTOAMATORE, partner dell’evento, e saranno inoltre oggetto di una mostra fotografica itinerante che si terrà a fine anno.

“Siamo felici ed entusiasti di organizzare nuovamente quest’evento – sottolinea Alessio Iannone, vice Presidente di ILLUMINIA e coordinatore della Giuria– sarà un’occasione importante per vivere Firenze in modo diverso, stimolante e divertente. Come nel passato, anche quest’anno i partecipanti sapranno ben interpretare i temi fornendo alla Giuria molto materiale interessante. Sarà un compito molto difficile valutare le fotografie, una sfida che raccogliamo volentieri”.

Per tutti i dettagli dell’evento, il regolamento e l’iscrizione si rimanda al sito web ufficiale della manifestazione, ovvero https://www.MaratonaFotograficaFirenze.it.