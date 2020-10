Maltempo, rinviati alcuni lavori a Firenze

Gli interventi sul Ponte Vespucci e le asfaltature in piazza Francia e via Morosi. Via Bolognese: lavori urgenti di Toscana Energia

Per le condizioni meteo sono stati rinviati i lavori (pavimentazione) in programma a partire da oggi sul Ponte Vespucci e le asfaltature in piazza Francia e via Morosi. Per i primi due l’avvio degli interventi è stato riprogrammato per lunedì prossimo, i lavori in via Morosi partiranno invece mercoledì e quelli di via Lorenzini giovedì. I lavori su Ponte Vespucci e piazza Francia (e strade limitrofe) inizieranno invece lunedì prossimo 19 ottobre.

Per lavori urgenti di Toscana Energia questa mattina è stato istituito un senso unico alternato in via Bolognese all’altezza della Lastra. Si registrano forti rallentamenti in ingresso città a partire da Trespiano. Per chi è diretto in città consigliati itinerari alternativi a partire da Pratolino.