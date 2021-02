Maltempo: percorribili le strade della Metrocittà

Il punto degli operatori della Viabilità e della Protezione civile. A Firenze ancora codice giallo per rischio vento forte e ghiaccio

Ancora allerte meteo a Firenze tra oggi e domenica. Lo stabilisce il nuovo bollettino del Centro funzionale regionale per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa).

Alle 13 è scattato il codice giallo per rischio vento forte che si concluderà alle 13 di domani. Alle 18, invece, partirà quella per il ghiaccio che si concluderà alle 12 di domani per riprendere nuovamente alle 18 dello stesso giorno fino alla mezzanotte di lunedì 15 febbraio.

Le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze sono tutte percorribili, nei tratti più alti sono necessarie le dotazioni invernali montate. Operatori della Viabilità e della Protezione civile della Metrocittà stanno operando con mezzi spalaneve e spargisale. Si ricordano l'obbligo delle dotazioni invernali e la massima attenzione alla guida.

Per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 febbraio, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Firenze nord, sarà chiuso l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze Peretola.

In alternativa si dovranno utilizzare gli svincoli di allacciamento con la A11, in direzione della stazione di Firenze ovest, per poi proseguire verso Firenze Peretola.

La strada statale 2 “Via Cassia” sarà provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 154,400 al km 161,400, tra il bivio per Abbadia San Salvatore e il bivio per Radicofani, in provincia di Siena, per consentire l’esecuzione di attività tecniche all’interno della galleria ‘Le Chiavi’. Per contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà attiva in orario notturno, dalle 21.00 alle 6.00, nelle notti di martedì 16 e mercoledì 17 febbraio. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale verso Radicofani (SP24 e SP478) con indicazioni sul posto. Il traffico diretto ad Abbadia San Salvatore potrà regolarmente transitare tramite la strada provinciale dei Combattenti.