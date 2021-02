Oggi arriva il grande freddo, allerta neve dalle 18 anche in pianura

Frane per il maltempo: a Camaldoli interessata la Strada regionale 67

Oggi venerdì 12 febbraio sta avvenendo in Toscana il progressivo ingresso di masse d'aria fredda di origine continentale cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso ieri un codice giallo per neve che oggi interesserà quasi tutta la regione (escluse le colline grossetane e la Versilia), con validità dalle ore 18 fino alla mezzanotte. Codice giallo anche per vento sulle aree costiere centrali e sulle valli adiacenti, valido fino alla mezzanotte.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Il maltempo provoca anche problemi di vario tipo. Il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio, gestore delle riserve biogenetiche dello Stato all'interno del parco nazionale delle Foreste casentinesi, segnala che sentiero 72 è chiuso nel tratto da Camaldoli al Cotozzo a causa di una frana che ha interessato la Strada regionale 67. In questi giorni si lavora per il consolidamento della pendice.

Il transito sul sentiero 00 nel tratto dal passo della Calla al Gioghetto è reso difficoltoso dalla presenza di rami rotti e di piante sradicate. A causa di questo i tempi di percorrenza sono molto più lunghi di quelli ordinari e le difficoltà sono decisamente maggiori. Si invitano gli escursionisti a tenere conto di questa segnalazione nella programmazione delle gite. Attualmente le condizioni della neve impediscono al personale preposto di raggiungere i tratti di sentiero ostruiti con i mezzi e gli strumenti necessari, nonché di procedere in sicurezza al taglio e all’allontanamento del materiale di risulta.