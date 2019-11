Danni da maltempo, il portale Artea per le aziende agricole toscane

Segnalazioni entro le ore 13 del prossimo 10 dicembre 2019

FIRENZE - Le aziende agricole toscane che hanno riportato danni a seguito delle piogge alluvionali dei giorni scorsi potranno da oggi segnalarli sul portale Artea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura).

La segnalazione dei danni è il primo, necessario passo nell'iter per la richiesta di misure straordinarie come lo stato di calamità naturale. "Si tratta – ha spiegato l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi – di un passo necessario sia per avere una stima precisa di quanto avvenuto, sia per poter, eventualmente richiedere lo stato di calamità naturale".

La compilazione del modulo all'interno del portale Artea (https://www.artea.toscana.it/) dovrà essere effettuate entro le ore 13 del prossimo 10 dicembre 2019.