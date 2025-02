Maltempo in Toscana, salvate due persone intrappolate in macchina

In alcune zone della Toscana è stata una mattina con forte maltempo. In provincia di Grosseto sono state salvate due persone rimaste intrappolate in macchina. È successo al confine fra i comuni di Roccastrada e Civitella Paganico, nel letto del torrente Gretano. Attraversando il corso d’acqua, la macchina si sarebbe inclinata sul lato sinistro bloccando il veicolo con i suoi occupanti salvati poi dall'intervento dei vigili del fuoco.

Frane e smottamenti in molte zone, in particolare delle province di Massa Carrara e Arezzo.

AGGIORNAMENTO ORE 14

La Regione comunica che una ALLERTA GIALLA è ancora in corso per rischio idrogeologico sulla Toscana meridionale per tutta la giornata di oggi.

Forti precipitazioni hanno interessato le province di Siena, Grosseto e parte di Arezzo comportando l’innalzamento dei fiumi in queste zone.

Questa la situazione:

Ombrone grossetano a Buonconvento a 7 metri, al primo livello a Cinigiano

Esse a Foiano al primo livello stabile

Arbia in diminuzione al primo livello a Monteroni d’Arbia

Bruna in diminuzione al primo livello a Macchiascandona

Canale della Chiana a Marciano della Chiana sopra il primo livello.