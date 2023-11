Maltempo: danni ingenti alle aziende toscane

FIRENZE, 3 novembre ‘23 - “Stiamo procedendo alla conta dei danni che sono ingenti soprattutto nelle zone di Prato, Pistoia, nella parte nord di Firenze, nel pisano, nell’empolese e nel Mugello”. E’ il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi a riassumere la situazione Toscana, mentre prosegue l’impegno delle associazioni territoriali nelle ricognizioni e nell’assistenza alle imprese associate.

“Nelle nostre territoriali sono già attive task force a supporto delle aziende che hanno riportato danni - prosegue Bigazzi -; e seguiamo con apprensione le condizioni meteo delle prossime ore. Questi fenomeni, anche se eccezionali, ripropongono con drammaticità la fragilità del nostro territorio regionale”.

“Siamo in contatto le istituzioni e la protezione civile che si sta adoperando alacremente per mitigare situazioni così straordinarie - conclude il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi -. Dobbiamo tenere presente che, al netto della conta dei danni, che per alcune aziende comporteranno fermi di produzione, è indispensabile che la prevenzione e la difesa del territorio diventino parte integrante delle politiche industriali della nostra regione”.