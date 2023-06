Maltempo: confermata a Firenze l'allerta arancione per pioggia

nubifragio abbattuto sulla città di Livorno

Confermato a Firenze il codice arancione per pioggia, possibili temporali violenti, rischio idraulico sul cosiddetto 'reticolo minore' che riguarda i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

E' la novità contenuta nel nuovo bollettino del Centro funzionale regionale che valuta le criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

In Toscana è ancora allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico fino alle 8 di domani sabato 1 luglio. A causa di una saccatura atlantica (cuneo di bassa pressione) associata ad elevati livelli di vorticità che è attualmente in transito nella nostra regione, per oggi, e fino alle prime ore del mattino di domani, sono previsti temporali forti con maggiore intensità nelle zone costiere e a sud della Toscana. Previsti anche possibili colpi di vento e grandinate.

Approfondimenti Allerta gialla per temporali forti in mezza Toscana

L'allerta arancione terminerà 8 di domani, sabato primo luglio. Dalle 8 alle 12 dello stesso giorno sarà declassata a gialla.

Nelle primissime ore della mattinata un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sulla città di Livorno e sulle sue coste. Venti, forti piogge e grandinate hanno creato situazioni di pericolo per alcune famiglie che si trovavano in mare con la propria imbarcazione.

A sud dell’isola di Gorgona un’unità da diporto a motore di circa 7 mt. di lunghezza, con a bordo due adulti e due bambini, richiedeva soccorso a causa del forte moto ondoso e della scarsissima visibilità provocata dalla pioggia intensa; contemporaneamente perveniva alla sala operativa della Direzione Marittima di Livorno una richiesta di soccorso da parte di una barca a vela di circa 12 mt di lunghezza, con a bordo 4 persone, che a causa dell’improvviso e fortissimo vento aveva riportato la rottura del boma.

In entrambi i casi è stato disposto l’invio di una motovedetta che, nel caso dell’imbarcazione a motore grazie anche alla collaborazione della Polizia Penitenziaria, ha condotto all’ormeggio l’unità presso l’approdo di Gorgona, mentre l’unità a vela è stata condotta in sicurezza presso il porto di Cecina.

Nella medesima mattinata, inoltre, la Sala Operativa riceveva una richiesta di una evacuazione medica da parte di un traghetto in navigazione a sud dell’isola di Montecristo per la presenza a bordo di una persona presumibilmente colta da infarto.

In questo caso è stato richiesto l’intervento di un elicottero della Guardia Costiera decollato prontamente della base aerea di Sarzana che, giunto in zona, ha recuperato lo sfortunato passeggero per il successivo trasporto presso l’ospedale di Grosseto.

Foto e video di Elena Novelli

A Empoli è stato attivato il Centro Operativo Comunale di protezione civile che si trova nel Piano Intercomunale di Protezione Civile in via Giuseppe del Papa, sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale.

Visto che la situazione non accenna a migliorare, l’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino, come previsto dal Piano di Protezione Civile ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per questa sera. Slitta così l’inizio di Fool Park, la manifestazione che si tiene per tre fine settimana nel Parco dell’Ambrogiana. Saltano anche le altre iniziative previste a Montelupo per questa sera con ordinanza da parte del sindaco: Sagra campagnola, Sagra della pizza e della pasta fresca e Mignon sotto le stelle.

Ad Arezzo l’organizzazione del Passioni Festival comunica che, causa maltempo, gli eventi in programma oggi subiranno delle variazioni. La presentazione del libro “La Bellezza. Istruzioni per l’uso” con il giornalista e scrittore Luca Sommi si terrà all’interno del Cinema Eden, sempre alle 18:45. La serata spettacolo con Pupo, invece che all’Arena Eden, si terrà al Teatro Mecenate (Viale Dante, 1 Arezzo), sempre a partire dalle 21:30.

COLDIRETTI TOSCANA: IN SEI MESI + 37% EVENTI ESTREMI

+37% eventi estremi nei primi sei mesi dell’anno in Toscana tra nubifragi, grandinate, bombe d’acqua, trombe d’aria che hanno colpito a macchia di leopardo provocando gravi danni nelle città e nelle campagne dove sono centinaia le aziende agricole danneggiate. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti Toscana sulla base dell’Osservatorio Città Clima in riferimento all’allerta arancione della protezione civile. Il 2023 – sottolinea Coldiretti Toscana – è stato infatti segnato, fino ad ora prima da una grave siccità e poi negli ultimi 2 mesi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, alluvioni lampo, grandinate e gelate tardive che hanno ridotto la capacità produttiva delle imprese agricole tra rese inferiori, prodotti danneggiati e mancati raccolti e provocato danni alle strutture e alle infrastrutture.

Secondo Coldiretti i soli episodi grandinigeni e l’alluvione dell’Alto Mugello hanno colpito pesantemente oltre 300 aziende agricole. 170 sono le attività ferite dalle grandinate di aprile sulla base del censimento della Regione Toscana. I chicchi di grandine che si sono scagliate su viti, ortaggi, alberi da frutto e cereali hanno prodotto 8 milioni di euro di danni. 150 sono invece le aziende tra Marradi, San Godenzo, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio nell’Alto Mugello interessate dalle centinaia di frane, smottamenti e cedimenti di terreni coltivati, frutteti, pascoli e castagneti dovuti alle straordinarie precipitazioni che si sono scese in poche ore sull’Appennino che stanno paralizzando il settore primario.

Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – continua Coldiretti Toscana – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che mettono in pericolo le produzioni agricole e la sostenibilità economica delle aziende agricole.

Per tutelare i raccolti dagli eventi atmosferici sempre più ricorrenti, sempre più aziende stanno facendo ricorso alle polizze assicurative agevolate che prevedono un forte contributo attraverso la misura per la Gestione del Rischio del 70% per le colture e del 50% per serre e zootecnia. Sono state poco più di 3 mila le aziende in Toscana che hanno stipulato, nel 2022, un’assicurazione agevolata che ha permesso di erogare indennizzi complessivi per 12 milioni di euro a fronte di un valore assicurato di 182 milioni di euro secondo Codipra Toscano. La gestione del rischio in agricoltura rappresenta – conclude Coldiretti Toscana – una forma di difesa fondamentale alla luce degli effetti imprevedibili dei cambiamenti climatici e dell’aumento dei fenomeni estremi.