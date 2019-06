Magnolia, poker d’assi per il Four Seasons di Firenze

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Il concept food panasiatico, entra a far parte del sontuoso hotel, portando a Firenze i sapori da tutto l'Oriente

Dal 3 Giugno (data dell'inaugurazione) fino a Settembre al " Magnolia " il nuovo gastro-bar asiatico all’interno de “La Villa” edificio storico, immerso nello splendido Giardino della Gherardesca, che fa parte del Four Seasons di Firenze troveremo uno dei più talentuosi chef giapponesi nel mondo, Haruo Ichikawa, che ha iniziato la sua carriera tra Tokyo e Los Angeles per poi trasferirsi in Italia e unirsi a uno dei più importanti ristoranti giapponesi di Milano, dove il suo talento è stato subito riconosciuto ottenendo nel 2015 una Stella Michelin e consacrandosi come uno dei pochi Chef di cucina giapponese che vanta questo riconoscimento in Europa.



Magnolia diventa il nuovo punto di ritrovo per le cene d’estate, aperitivi oppure semplicemente snack asian style.

Sushi, Sashimi, Tempura e Nighiri saranno accompagnati da Sakè e cocktail fusion a base d’ingredienti d’ispirazione orientale, realizzati dalle sapienti mani del Bartender Karem Pasqualetti.



Il connubio tra la qualità delle materie prime e l'arte dello Chef Haruo renderanno unica l'esperienza al Magnolia.

Il Palagio, Al Fresco, Atrium Bar e Magnolia formano il Poker perfetto della ristorazione al Four Seasons di Firenze.

Si ringrazia il Four Seasons di Firenze per l'ospitalità.

Info & prenotazioni:

Magnolia, aperto da Giugno a Settembre, dal martedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 23.00

magnolia@fourseasons.com

055/2626477

Borgo Pinti, 99, Firenze