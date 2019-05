Unica tappa toscana del tour, dal 27 aprile al 12 maggio il festival di circo contemporaneo senza animali

Il MagdaClan Circo è arrivato a Sesto Fiorentino. La compagnia circense sta montando il proprio tendone blu e fucsia ai Giardini del Bardo Corsi Salviati e aspetta tutta la città per l’evento CIRCO LIBERO: un nuovo festival di circo contemporaneo.

Sotto al tendone del MagdaClan sono in programma, dal 27 aprile al 12 maggio, 12 spettacoli di circo (ovviamente senza animali), teatro e danza.

Sesto Fiorentino, unica tappa toscana della tournée con il tendone, è una città molto amata dalla compagnia: tra i fondatori vi è Daniele Sorisi, acrobata originario di Sesto Fiorentino, e oggi riconosciuto artista del panorama circense internazionale.

Con il patrocinio del comune di Sesto Fiorentino, la collaborazione di BluCompany e il sostegno di MiBAC si comincia sotto al tendone sabato 27 aprile alle 21.00 con “Emisfero”, il nuovo spettacolo collettivo di circo contemporaneo del Magda, un viaggio all’interno della mente umana, è un omaggio all’uomo e al suo incredibile meccanismo, all’equilibrio quotidiano, al circo della vita. Lo spettacolo, che vede in scena sei acrobati e tre musicisti, è una regia collettiva: le coreografie e i numeri circensi si intrecciano sulla pista a suon di salti, piroette, musiche e tanta poesia. Nello spettacolo la tecnica sopraffina degli artisti del MagdaClan Circo è giocata in modo corale e collettivo in insolite discipline circensi come ruota tedesca, palo cinese, scale d’equilibrio, giochi icariani, overboard arobatico oltre al verticalismo, l’acrobatica e l’acrodanza tipiche del linguaggio artistico del MagdaClan Circo. Emisfero segna una netta evoluzione nella qualità professionale dei singoli e nella ricerca artistica della compagnia: i Magda non si accontentano mai e continuano a sfidare le leggi della gravità con irriverenza e follia, parlando al pubblico con un linguaggio artistico profondo, mai superficiale, non riconducibile a qualsivoglia grammatica o formula classica, fatto di una poetica surreale e disequilibri fragili.

"Emisfero" sarà in replica sabato 27 e domenica 28 aprile alle ore 21.00, venerdì 3 maggio alle 21.00, sabato 4 e domenica 5 maggio alle 17.00 e alle 21.00, venerdì 10 maggio alle 21.00, sabato 11 e domenica 12 maggio alle 17.00 e alle 21.00.

Dopo il week-end di apertura tutto dedicato a MagdaClan, la compagnia apre il tendone agli allievi di scuole di circo e teatro organizzando corsi per aspiranti circensi e professionisti delle arti sceniche durante tutte le mattine e i pomeriggi dal lunedì al giovedì.

Con l’inizio del nuovo mese, si aprono le collaborazioni con realtà del territorio. Giovedì 2 maggio va in scena il” Cabaret di Circo a baratto”: un’insolita serata in cui si entra sotto al tendone senza biglietto ma barattando. Gli artisti chiederanno al pubblico di presentarsi in biglietteria con beni e materiali (su Facebook e sul sito di MagdaClan.com/circolibero è pubblicata la lista con i dettagli del baratto, i suggerimenti sulle cose da portare). Nonostante l’assenza di biglietto è comunque consigliato prenotare al 3389832476.

Venerdì 3 maggio alle 17.00 ospite sotto il tendone del MagdaClan lo spettacolo “CALEIDOSCOPIO – The history of you dreams 2” di Aria Network Culturale- Cirk Fantastik di Firenze. In scena la ricchezza culturale e l’entusiasmo di ragazzi di 20 paesi diversi;. Caleidoscopio è il frutto di un percorso di lavoro artistico condotto da Natalia Bavar, Daniele Favilli, Francesco Gherardi e Tommaso Negri che ha come scopo quello di dare una lettura del presente attraverso l’incontro di persone legate a culture anche molto lontane tra loro: culture che arrivano da Gambia, Guinea, Marocco, Nigeria, Mali, Ghana, Senegal, Burkina, Russia, Stati Uniti, Costa D’Avorio, Iran, Colombia, Spagna, Italia, Kosovo e Albania. Un crocevia di esperienze che trovano nel circo, nel teatro, nel racconto e nella musica strumenti per esprimere le differenze senza pregiudizi riflettendo sulla relazione che lega la terra in cui si vive al background culturale da cui si proviene. Un’occasione per raccontarsi e farsi conoscere, come persone e non come categoria, persone che spostandosi da un luogo ad un altro portano con sé la ricchezza culturale di conoscenze, tradizioni ed esperienze

Da venerdì sera 3 maggio alle 21 fino a domenica 5 maggio, tornano in scena i padroni di casa MagdaClan con lo spettacolo “Emisfero”.

Nell’ultima settimana, giovedì 9 maggio, il tendone si trasformerà in un’elegante pista da ballo in occasione di “Circus Tango - milonga Extra_vagante”, una serata dovel’incanto del circo incontrerà la magia della milonga con selezioni musicali a cura di Aurora Fornuto e numeri circensi degli artisti MagdaClan.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio saranno i giorni di chiusura del festival, ultima occasione per vedere lo spettacolo di MagdaClan “EMISFERO”-

INFO UTILI:

➤ consigliata la PRENOTAZIONE, dati i posti limitati del tendone, al 3389832476

➤ biglietteria: spettacolo EMISFERO: 15€ adulti / 12€ ridotto per Scuole di Circo e Teatro / 8€ bambini dai 5 ai 12 anni. Spettacolo Caleidoscopio è a offerta libera mentre la serata di Circus Tango è a 8 euro

➤ il tendone è montato ai Giardini del Bardo Salviati, via Gramsci, di fronte Villa del Guicciardini

➤ si consiglia di arrivare almeno 20 minuti prima dell'inizio dello spettacolo

➤ www.magdaclan.com/circolibero

MAGDACLAN CIRCO

MagdaClan è una compagnia italiana di circo contemporaneo al suo ottvano anno di tournée formata da venti persone, tra acrobati, musicisti e tecnici sotto i 35 anni; i componenti sono cresciuti nelle migliori scuole di circo tra Torino e Bruxelles, nessuno proviene da famiglie di circo tradizionale e sono gli stessi artisti a montare e smontare il tendone, portando avanti, con fatica e passione il proprio sogno: diffondere il circo contemporaneo e portare meraviglia attraverso i codici del nuovo circo, nella realtà quotidiana della comunità che li circonda.

Oggi MagdaClan Circo è una delle più affermate compagnie italiane di circo contemporaneo ed è riconosciuta dal MiBAC:, Ministero dei Beni culturali: la ricerca artistica innovativa della compagnia e la qualità professionale dei singoli componenti sono riconosciute dalla critica di settore nazionale ed internazionale, dagli organizzatori e dal pubblico.

MagdaClan parla al pubblico con un linguaggio artistico non riconducibile a qualsivoglia grammatica o formula classica, fatto di una poetica surreale e disequilibri fragili: MagdaClan unisce all’immaginario tradizionale del circo e della vita itinerante, l’innovazione di un linguaggio contemporaneo, poetico, ironico e multiforme che mette in rete le diverse arti ed è metafora della complessità che abita il contemporaneo.

MagdaClan ha all’attivo quattro grandi produzioni “Era-Sonetto per un Clown”, “Extra_vagante” “è un Attimo” “Emisfero”; la ridotta dimensione del tendone ha permesso alla compagnia di arrivare nei cuori delle città creando una relazione unica con lo spazio urbano, il pubblico, le comunità locali e le istituzioni: il Magda ha montato il tendone in più di 80 città ed è programmata nei principali festival di settore e nei teatri.

MagdaClan inoltre si fa portavoce dell’arte del circo contemporaneo organizzando nel Monferrato piemontese “Fantasy - festival di circo contemporaneo del Monferrato” e “Mon Circo”, rassegna di circo contemporaneo di Montiglio Monferrato.

PROGRAMMA

➤ APRILE

Sab 27, h 21 : EMISFERO

Dom 28, h 21 : EMISFERO

Lun 29 / Mar 30/ Mer 1 : dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 CORSI



➤ MAGGIO

Gio 2 – h 21 CABARET A BARATTO

Ven 3 – h 17 CALEIDOSCOPIO

Ven 3 – h 21 EMISFERO

Sab 4 – h 17 e ore 21 EMISFERO

D 5 – h 17 EMISFERO



Lun 6 / Mar 7 / Mer 8 / Gio 9 : dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 CORSI

Gio 9 h 21 : CIRCUS TANGO – MILONGA EXTRAVAGANTE

Ven 10 : h 21 EMISFERO

Sab 11: h 17 e h 21 EMISFERO

Dom 12 : h 17 e h 21 EMISFERO



Descrizione SPETTACOLI sotto TENDA:



➤ EMISFERO è il nuovo spettacolo di circo contemporaneo collettivo del MagdaClan.

Un omaggio all’uomo e al suo incredibile meccanismo, all’equilibrio quotidiano, al circo della vita



➤ CABARET DI CIRCO a BARATTO: si entra portando qualcosa, la lista è sul sito www.magdaclan.com/circolibero



➤CALEIDOSCOPIO – The history of you dreams ❖ Aria Network Culturale

In scena la ricchezza culturale e l’entusiasmo di ragazzi di 20 paesi diversi; un crocevia di esperienze che trova nel circo, nel teatro e nella musica modo di esprimere le differenze senza pregiudizi.



➤CIRCUS TANGO

Una Milonga sotto il tendone con incursioni circensi e selezione musicale di Aurora Fornuto.



➤CORSI: percorsi di formazione avanzati per professionisti circensi



CIRCO LIBERO è un progetto di MagdaClan con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, la collaborazione di BLU COMPANY nel progetto TRAM e il sostegno di MIBAC.