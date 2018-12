Lupi di Toscana: Raduno annuale alla Caserma Predieri di Firenze

Come ogni anno la ricorrenza legata alla conquista del Veliki Fajti

Il Generale della Divisione Friuli, Carlo Lamanna, ospiterà i Lupi ed i simpatizzanti del 78° Reggimento per il Raduno annuale.



Appuntamento domenica 11 novembre presso la Caserma Predieri di via Aretina, raggiungibile in auto dal centro città, dall'Autostrada, Bagno a Ripoli o Pontassieve, ed in treno con fermata alla Stazione di Rovezzano oppure in Autobus con la Linea 14 dal centro città.



Apertura al pubblico prevista per le ore 9:00. Alle 10:30 sono in programma gli Onori ai Caduti con deposizione della corona al monumento dei Lupi di Toscana recuperato dalla Caserma Gonzaga di Scandicci e restaurato prima della installazione presso la Divisione.

Alle ore 11:00 sarà celebrata la messa.

Alle 12:30 avrà luogo l'Assemblea dei Soci presso lo Chalet Bellariva sul Lungarno Cristoforo Colombo, a seguire il pranzo.

"Sarà questa l'occasione per raccontare ai soci le novità riguardanti la sede dell'Associazione" ricorda il Colonnello Giacomo Silvestri presidente dell'Associazione Lupi di Toscana.