Lupi di Toscana: presentato ai cittadini il progetto per la ex Caserma Gonzaga

Giovedì prossimo, 19 luglio, si svolgerà a partire dalle 21 presso l’istituto comprensivo Piero della Francesca, in via Bugiardini 25, la presentazione del progetto vincitore del concorso di idee per la riqualificazione dell’area dell’ex caserma Lupi di Toscana.

Il progetto sarà illustrato dal vincitore, architetto Paolo Luigi Poloni di Luino (Varese). Saranno presenti l’assessore all’urbanistica Giovanni Bettarini, il presidente del Q4 Mirko Dormentoni, il vicesindaco di Scandicci Andrea Giorgi e il presidente della commissione Servizi al territorio del Q4 Renzo Pampaloni.

La cittadinanza è invitata a partecipare.