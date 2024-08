Luglio 2024 miglior mese di sempre per Toscana Aeroporti

Firenze, 5 agosto 2024 - Il Sistema Aeroportuale Toscano ha raggiunto un nuovo record storico. Luglio 2024 è il mese con il maggior numero di passeggeri complessivamente transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa. Con quasi 1 milione di passeggeri (per la precisione 999,9 mila passeggeri) il Sistema Aeroportuale Toscano registra una crescita del 5,5% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo risultato è stato determinato dall’aumento del numero dei voli passeggeri commerciali (+1,4%) e dal tasso di riempimento dei voli di linea (load factor) che ha raggiunto l’88,1%, con un aumento di 1,9 punti percentuali.

Il Sistema Aeroportuale Toscano ha raggiunto un altro importante traguardo, superando i 5 milioni di passeggeri già al termine dei primi sette mesi del 2024, con un totale di 5,1 milioni di passeggeri e un miglioramento del 12,4% rispetto al medesimo periodo del 2023.

Nel mese di luglio l’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha accolto 350 mila passeggeri, segnando un +2,8% rispetto allo stesso mese del 2023 e stabilendo così un nuovo primato per il mese di luglio. Questo risultato è dovuto principalmente al miglioramento del tasso di riempimento degli aeromobili, che ha raggiunto l’84,3% (+3 punti percentuali), compensando ampiamente la flessione del 2,4% nel numero di voli passeggeri commerciali. Il traffico internazionale continua a guidare la crescita con un aumento del 3,5%, mentre il traffico nazionale è sostanzialmente in linea (-0,4%) con lo scorso anno. Le destinazioni più gettonate collegate da voli di linea sono state Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Barcellona.

Grazie a questo andamento positivo, l’aeroporto di Firenze ha già superato la soglia dei 2 milioni di passeggeri al termine dei primi sette mesi del 2024, facendo registrare una crescita complessiva del +18,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Anche l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa consuntiva un luglio 2024 da record con il miglior mese di sempre in termini di traffico passeggeri. Sono infatti 650 mila i passeggeri transitati dallo scalo pisano con una crescita del +7,0% rispetto allo stesso mese del 2023. Tale risultato è scaturito dal miglioramento del numero dei voli passeggeri commerciali (+4,6%) e del load factor che si attesta al 90,3% (+1,1 punti percentuali rispetto al 2023). In crescita nel mese sia il traffico internazionale (+7,2%) che quello domestico (+6,3%). Le mete preferite di luglio 2024 sono state Londra, Tirana, Palermo, Parigi e Catania.

Con questi risultati, l’aeroporto di Pisa raggiunge il suo massimo storico di passeggeri complessivi transitati nei primi sette mesi dell'anno, toccando quota 3,1 milioni e segnando un +9,0% rispetto allo stesso periodo del 2023.

"È interessante capire se Toscana Aeroporti abbia intenzione di restituire i contributi pubblici presi in tempi di difficoltà, dato l'aumento dei flussi di utenza di cui scrive la stampa in questi giorni -dichiarano Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune e Thomas Maerten, consigliere al Quartiere 5- Non solo, ci interessa comprendere come si vuole garantire immediatamente la tutela della salute e del diritto al riposo della popolazione sorvolata.

Per questo abbiamo depositato un'interrogazione, anche alla luce dell'incontro richiesto da alcuni Comitati alla Sindaca. L'attuale assetto infrastrutturale è in grado di reggere i numeri di adesso? C'è una logica per cui si vuole proseguire in un modello di sviluppo che appare insostenibile? Erano stati promessi interventi precisi, ma a prevalere sembra essere la tutela delle regole di profitto, rispetto a quelle delle condizioni di vita quotidiane della cittadinanza".