Lucca Comics and Games presenta il concorso 2018 per ilustratori Lucca Junior

Alla fiera del libro per ragazzi di Bologna il bando 2018 per fumettisti

Anche quest’ anno Lucca Comics & Games ha partecipato alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bolognaper lanciare ufficialmente il nuovo bando del "Concorso per Illustratori e Fumettisti Lucca Junior", giunto alla sua XII edizione.

La presentazione è stata fatto allo stand dell'Associazione Autori di Immagini da Sarah Genovese (responsabile concorso e mostre Lucca Junior), Livio Sossi (presidente della giuria) e Paolo D'Altan (illustratore e giurato) che hanno svelato il nuovo tema e le modalità di partecipazione.

Il titolo scelto per il concorso 2018 è “Oltre gli spazi inesplorati. Sulle tracce di Jules Verne”: un omaggio al grande scrittore francese per festeggiare i 190 anni dalla sua nascita (8 febbraio 1828).

Il concorso è aperto a illustratori e disegnatori, professionisti e non, italiani o residenti in Italia, senza limiti di età. Sono ammesse tavole realizzate con qualsiasi tecnica, sia digitale che tradizionale o mista.

Le opere migliori, selezionate da una giuria di esperti, saranno in mostra a Lucca Comics & Games, dal 31 ottobre al 4 novembre 2018, al Family Palace (Ex Real Collegio) con ingresso gratuito. Oltre all’inserimento in mostra e nel catalogo, il vincitore del concorso riceverà 1.000 euro di premio e, grazie al supporto di WACOM, la miglior tavola digitale sarà premiata con un display interattivo con penna Wacom Cintiq 13 HD. C’è tempo fino al 14 settembre 2018 per iscriversi al concorso e caricare la propria tavola nell’apposito modulo online.