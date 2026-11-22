Che cosa definisce il reale valore e le prospettive della cultura pop contemporanea? Nel panorama globale delle fiere e dei grandi eventi di settore, la risposta va cercata nella capacità di trasformare una festa di anniversario in un vero e proprio laboratorio di innovazione artistica, industriale e sociale. È esattamente quello che è successo al Teatro del Giglio Giacomo Puccini e tra i padiglioni dell'edizione che celebra i 60 anni di Lucca Comics & Games: un traguardo storico che conferma la manifestazione lucchese come il fulcro creativo più vivace della Nona Arte e dell'intrattenimento multimediale.

La presenza a Lucca Comics & Games 2026 del maestro Frank Miller, ospitato da Panini Comics, non si è limitata a una nostalgica passerella celebrativa. Il gigante dei comics americani ha festeggiato in fiera i quarant'anni di opere capitali come Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Daredevil: Rinascita, presentate in grandi formati cartonati con variant cover inedite firmate dallo stesso Miller.

I collezionisti hanno potuto recuperare chicche uniche come le Facsimile Edition identiche agli albi originali USA del 1986 di DKR #1 e #4, la variant di TMNT #300 e l'incredibile copertina alternativa per il primo volume omnibus di Lone Wolf & Cub, capolavoro di Kazuo Koike e Gōseki Kojima che ha storicamente plasmato il linguaggio visivo di Miller.

L'impatto culturale della sua presenza è esploso in due momenti chiave presso l'Auditorium San Romano: prima nella conversazione con il Direttore Editoriale Panini Comics Marco M. Lupoi ("Frank Miller: la rivoluzione della Nona Arte"), e poi nel panel intergenerazionale "Marvel Legacy – Frank Miller e Peach Momoko: 'They Speak Comics'". Proprio con l'artista giapponese Peach Momoko, Miller ha firmato in contemporanea mondiale Amazing Spider-Man #1000, una storia breve che unisce l'espressività noir e iper-dinamica del fumetto americano con la delicatezza visiva e la tradizione pittorica orientale. L'incontro tra due mondi espressivi apparentemente lontani prova come il linguaggio del fumetto sappia abbattere i confini geografici per rigenerarsi continuamente.

Tra le sorprese più bizzarre e riuscite di questa edizione spicca il debutto a fumetti di un personaggio entrato da decenni nell'immaginario collettivo delle famiglie italiane. Capitan Findus ha fatto il suo esordio ufficiale nella Nona Arte con l'albo “Capitan Findus – Il tesoro dell'aquila”, dimostrando come i simboli della pop-culture commerciale possano trasformarsi in credibili universi narrativi a fumetti.

Nata dalla sinergia tra Findus e la Scuola Internazionale di Comics, l'opera è stata scritta e disegnata da Matteo Montanari (classe 1995), vincitore del contest lanciato dal brand per reinterpretare il famoso marinaio. Con un'anteprima di 1.000 copie distribuite a Lucca arricchite dalla copertina di Giuseppe Camuncoli — e una successiva distribuzione su larga scala prevista con Panini per il 2027 — l'operazione è stata lanciata durante lo spettacolo "Un'occasione d'oro", guidato dall'attore e content creator Maurizio Merluzzo. Questa svolta sottolinea una tendenza editoriale chiarissima: il marketing contemporaneo non si accontenta più dello spot pubblicitario, ma cerca la consacrazione nello storytelling strutturato, affidando a giovani talenti e grandi editori la rielaborazione dei propri miti quotidiani.

L'edizione dei 60 anni entra di diritto nella storia istituzionale del festival grazie alla firma dell'accordo di valorizzazione siglato a Palazzo Guinigi tra il Ministero della Cultura (con il Ministro Alessandro Giuli), la Regione Toscana (rappresentata dal Presidente Eugenio Giani) e il Comune di Lucca (con il Sindaco Mario Pardini). L'intesa fissa l'impegno vincolante a costituire, entro il 31 marzo 2027, la Fondazione Expo Comics Museum.

Il futuro museo si insedierà negli storici complessi dell'ex Manifattura Tabacchi di Lucca, muovendo i primi passi operativi a Palazzo Guinigi negli spazi dell'esposizione "Lucca Legacy – A Comics and Games Story". Come sottolineato anche da Emanuele Vietina (Direttore di Lucca Comics & Games e membro del comitato tecnico-scientifico del progetto), questa svolta trasforma la spinta di un evento temporaneo in un presidio culturale permanente attivo 365 giorni l'anno. Il fumetto, l'illustrazione, il gioco e l'animazione ottengono così la definitiva consacrazione istituzionale, posizionandosi allo stesso livello delle arti visive classiche.

"Il fumetto è un linguaggio originale, nato dall’incontro tra parola e immagine, e appartiene a pieno titolo alla nostra tradizione artistica. Merita di essere studiato, conservato, valorizzato e consegnato alle generazioni future" ha dichiarato Alessandro Giuli, Ministro della Cultura.

Sul palco del Teatro del Giglio, la cerimonia dei Lucca Comics Awards 2026 ha prima reso omaggio alle enormi leggende della Nona Arte — consegnando lo Yellow Kid Maestro del Fumetto a Sensei Go Nagai e il premio Maestra del Fumetto ad Anna Brandoli — per poi spingere con coraggio verso la sperimentazione e la rottura dei tabù sociali. La giuria ha scelto di premiare opere che rifiutano la narrazione rassicurante per esplorare la complessità del presente:

Yellow Kid Fumetto dell’anno: Domenica di Olivier Schrauwen (Coconino Press). Un lavoro visionario che fonde la lezione grafica di Chris Ware con la struttura del Ulysses di James Joyce, trasformando la descrizione di una semplice giornata in un'indagine temporale e umana straordinaria.

Domenica di Olivier Schrauwen (Coconino Press). Yellow Kid Autore dell’anno: Leo Ortolani con Tapum (Feltrinelli Comics). Una prova d'autore eccezionale dove la satira e l'umorismo diventano lo strumento per raccontare l'orrore della Prima Guerra Mondiale, usata come dolorosa metafora di ogni conflitto umano.

Leo Ortolani con Tapum (Feltrinelli Comics). Una prova d'autore eccezionale dove la satira e l'umorismo diventano lo strumento per raccontare l'orrore della Prima Guerra Mondiale, usata come dolorosa metafora di ogni conflitto umano. Gran Guinigi Esordio: Mentre ero via di Rina Jost (Diabolo Edizioni). Un graphic novel autobiografico che adotta il linguaggio della fiaba fantastica per dare voce alla figura del caregiver e scardinare il silenzio sul tema della depressione.

Mentre ero via di Rina Jost (Diabolo Edizioni). Gran Guinigi - Premio Generazioni: Kurt! di Sabine Lemire & Rasmus Bregnhøi (Sinnos). Un albo dedicato alla fascia 6-12 anni che affronta il tema del lutto e del distacco con un registro irriverente, ironico e surreale, dimostrando grande maturità pedagogica.

"Riconoscimento assegnato per il coraggio di rischiare una sperimentazione estrema ma mai fine a sé stessa in un momento in cui sperimentare è spesso considerato un rischio nel medium fumetto. Olivier Schrauwen gioca con la grammatica del genere, unendo la lezione di Chris Ware alla struttura narrativa di James Joyce..." — Motivazione della Giuria, Lucca Comics Awards 2026

La sezione Games dell'edizione 2026 ha regalato importanti indicazioni sull'evoluzione del game design moderno, orientato sempre più verso tematiche ecologiche, narrazioni intime e la celebrazione dei grandi universi transmediali. A testimoniarlo c'è anche il Premio alla Carriera Lucca Games assegnato ad Alessio Cavatore, figura di riferimento del wargame mondiale (Games Workshop, River Horse Games).

I riconoscimenti principali tracciano una mappa chiarissima del settore:

Gioco dell’Anno 2026: Rebirth di Reiner Knizia (Mighty Boards / Cranio Creations). Un titolo sorprendente che elimina del tutto il conflitto armato: la competizione per il controllo del territorio si fonda su un immaginario di rigenerazione ecologica e ricostruzione in armonia con la natura.

Rebirth di Reiner Knizia (Mighty Boards / Cranio Creations). Un titolo sorprendente che elimina del tutto il conflitto armato: la competizione per il controllo del territorio si fonda su un immaginario di rigenerazione ecologica e ricostruzione in armonia con la natura. Menzione Speciale Attualità: Nova Lectio: Status di Paolo Mori (MS Edizioni). Premiato per la capacità di trasformare la complessità della geopolitica contemporanea in un'esperienza ludica accessibile, capace di stimolare il pensiero critico.

Nova Lectio: Status di Paolo Mori (MS Edizioni). Gioco di Ruolo dell’Anno 2026: Legend in the Mist (Isola Illyon Edizioni). Un GDR fantasy rustico e bucolico che richiama atmosfere alla Principessa Mononoke e Il Signore degli Anelli, mettendo al centro la narrazione di persone comuni alle prese con misteri più grandi di loro.

Legend in the Mist (Isola Illyon Edizioni). Un GDR fantasy rustico e bucolico che richiama atmosfere alla Principessa Mononoke e Il Signore degli Anelli, mettendo al centro la narrazione di persone comuni alle prese con misteri più grandi di loro. Joe Dever Award 2026: Star Wars di George Lucas. La saga per eccellenza viene eletta modello supremo di IP transmediale, capace di unire generazioni diverse connettendo cinema, fumetto, letteratura, videogiochi e giochi da tavolo in un unico universo narrativo condiviso.

I primi sessant'anni di Lucca Comics & Games dimostrano che il concetto di "Legacy" non significa adagiarsi sulla memoria, ma spalancare le porte alle trasformazioni del domani. Dai crossover internazionali firmati da Frank Miller e Peach Momoko fino al nuovo polo museale permanente dell'ex Manifattura Tabacchi, il festival si conferma la culla dove la cultura pop studia se stessa e anticipa i linguaggi del futuro, premiando il rischio artistico e la sostenibilità delle storie.