Una linea di matita che collega la Toscana e il Giappone. È quella tracciata dalla mano di Go Nagai, il celebre fumettista nipponico creatore di personaggi leggendari come Mazinga e Goldrake, che ieri, 27 ottobre, dopo una visita privata agli Uffizi, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze ha incontrato il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora alla Cultura Cristina Manetti. L’occasione, la presenza del maestro giapponese a Lucca Comics & Games, dove sarà ospite d’onore dal 28 al 30 ottobre. All’incontro nella sede della presidenza della Regione hanno preso parte anche il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina.

Il “sensei” Go Nagai a luglio 2025, in occasione dell’Expo di Osaka, aveva ricevuto il Pegaso per la cultura, il massimo riconoscimento nel settore della Regione Toscana, per la sua versione della Divina Commedia, la prima in stile manga del capolavoro dantesco. Oggi l’incontro a Firenze, durante il quale il maestro, ha donato una copia dell’opera nella sua edizione definitiva, in un’unica raccolta, che, grazie all’editore J-POP Manga, sarà inserita nella collezione del Museo Casa di Dante di Firenze.

“È un’emozione incontrare qui, nella sala Pegaso della presidenza della Regione Toscana, il grande maestro Go Nagai – ha affermato il presidente Giani –. Ma devo dire che la cosa più bella per me, che per anni ho presieduto la Società dantesca italiana, è vedere come il maestro, con la sua opera di illustrazione della Divina Commedia, sia riuscito a cogliere gli aspetti fondamentali della figura del sommo poeta Dante. A poco più di sette secoli dalla scomparsa di Dante Alighieri, il fatto di vedere il più grande maestro di fumetti giapponese ispirarsi a Dante è il più grande regalo che si possa fare al sommo Poeta, a Firenze e alla Toscana”.

Al mangaka, che nella sua lunga carriera ha dato forma all’immaginario di intere generazioni, di bambini ma anche di adulti, il presidente Giani ha consegnato il Crest della Regione e un libro che racconta la storia del Pegaso, il cavallo alato simbolo della Toscana. Proprio la figura che il maestro giapponese ha raccontato di aver visto in sogno qualche anno fa. Alla Regione Go Nagai ha invece donato uno “shikishi”, un disegno autografo su cartoncino, di Goldrake.

“Ospitare Go Nagai e ricevere da lui la prima e unica Divina Commedia completa a fumetti è davvero un evento eccezionale e un’emozione unica – ha sottolineato l’assessora Manetti –. L’idea che un maestro del fumetto come Nagai si confronti con l’opera di Dante aggiunge un tassello davvero originale alle innumerevoli traduzioni e riduzioni della Commedia nel mondo: ‘la lingua dei fumetti’ di Nagai unisce cultura classica e cultura pop in modo sorprendente”.

La visita è proseguita al Museo Casa di Dante di Firenze, in compagnia della presidente Cristina Manetti, per depositare una copia della sua Divina Commedia, la prima versione manga del capolavoro dantesco. Ispirata nello stile dalle incisioni di Gustave Doré e affascinato dalle parole di Dante, Go Nagai ha interpretato la Commedia con una trasposizione a fumetti che predilige le figure più interessanti e inquietanti dell'opera.

Il tributo dell'autore di Devilman e Mazinger è stato consegnato nella sua edizione definitiva, in un'unica raccolta, grazie all’editore J-POP Manga. Per il provocatorio, sfrenato ritratto dei demoni che abitano l’uomo, il maestro è stato ispirato dall’edizione del capolavoro dantesco illustrata da Gustave Doré. Proprio per questa straordinaria opera ha ricevuto anche il Pegaso per la Cultura, massimo riconoscimento della Regione Toscana, che gli è stato consegnato nel 2025 all'Expo di Osaka.

La presidente Cristina Manetti ha conferito al Maestro il titolo di socio onorario dell'Unione fiorentina Museo Casa di Dante.

La tappa fiorentina è solo l’inizio del viaggio italiano del Sensei, ospite di Lucca Comics & Games dal 28 al 30 ottobre. Il maestro giapponese sarà al centro di due eventi speciali a lui dedicati, ideali celebrazioni della sua straordinaria carriera. Mercoledì alle ore 15 il Teatro del Giglio Giacomo Puccini lo accoglierà per un maxi showcase, con una live drawing session sulle note delle sigle più amate. Giovedì alle ore 19:30 il Sensei sarà tra gli ospiti d’onore dei Lucca Comics & Games Awards, l’evento che premia il meglio del fumetto e del gioco in Italia, ospitato all’interno del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.

Venerdì alle 10:30 l’Auditorium San Romano vedrà l’evento speciale in cui Go Nagai sarà in dialogo con 3 ospiti d'eccezione, moderati da Cristina Poccardi: il Maestro Claudio Castellini, uno dei maggiori disegnatori di fumetto italiani e autore del poster di Lucca60, il regista Gabriele Mainetti, autore tra l'altro del mitico Lo chiamavano Jeeg Robot, e Alessandro Apreda alias DocManhattan, scrittore, curatore e blogger.

Inoltre, il festival rende omaggio a Go Nagai, l’autore giapponese che con le sue creazioni ha rivoluzionato il mondo dei manga e degli anime e marchiato in modo indelebile l’immaginario collettivo di un’intera generazione, con l'installazione esperienziale Sole, cuore e acciaio ospitata al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (dal 28 ottobre al 1° novembre; ingresso libero con accesso prioritario per i possessori di biglietti). Protagonisti assoluti sono i giganti d’acciaio, come i robot Mazinga Z e Goldrake.

Il primo capitolo fondamentale nell’evoluzione del genere “mecha” in Giappone; il secondo divenuto in Italia un fenomeno di costume e simbolo di un’epoca e testa di ponte per l’invasione, pacifica, degli anime giapponesi. Dopo il 1978, arrivano tante altre creazioni robotiche amatissime dal pubblico italiano, come Jeeg, Il Grande Mazinga e Getter Robot. Dai robot si passa poi al capolavoro del sensei, Devilman. Il Sensei Nagai ha anche adattato con grande audacia il poema epico di Dante Alighieri La Divina Commedia in un manga, dimostrando la sua capacità espressiva unica di creare un ponte tra letteratura classica e cultura pop.

A 50 metri dalla mostra, sarà allestito un intero padiglione dedicato a Go Nagai e ai suoi personaggi, in tutte le versioni possibili. È lo shop ufficiale della mostra “Go Nagai: Sole, cuore e acciaio”, con i prodotti dedicati alle opere del sensei che hanno segnato più di una generazione, e alcuni in edizione super limitata. Si va dagli omnibus variant cover di J-POP dedicati a Mazinger Z, Devilman e alla Divina Commedia alle statue in vinile prodotte da Jungle, dedicate a Mazinger Z, Great Mazinger, Goldrake, e ancora portachiavi, tappeti e l’immancabile e immortale capolavoro di Vince Tempera, la sigla Atlas Ufo Robot che ha fatto la storia delle sigle.

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