Luca Sguera Aka in concerto a Cerreto Guidi

Domenica 28 aprile 2019 alla Villa Medicea in occasione dell’International Jazz Day

In occasione dell’International Jazz Day, anche in Toscana si svolgeranno le iniziative di UNESCO nate per promuovere la musica quale linguaggio universale, strumento di pace, cultura e integrazione fra popoli. La volontà nel sostenere i diversi incontri in tutta Italia, è quella di diffondere e promuovere l’integrazione sociale e il tema della diversità culturale: la musica si conferma trait d’union tra la civiltà ed etnie, abbattendo le differenze e valorizzando le rispettive peculiarità e tratti distintivi. Nella splendida villa di Cerreto Guidi, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, un concerto che presenta il nuovo progetto del pianista Luca Sguera con Francesco Panconesi, Alessandro Mazzieri e Carmine Casciello.

AKA compie una ricerca personale attraverso la ripetitività, la polifonia e l'esplorazione degli equilibri timbrici e ritmici del quartetto. Quest'idea, unita ad una particolare attenzione al suono di gruppo e filtrata dalle suggestioni primordiali della musica dei pigmei Aka, dà vita a composizioni in cui la scrittura dà forma all'improvvisazione libera. Questo progetto, nato a Settembre 2017 all'interno delle aule di Siena Jazz, ha debuttato il 17 Novembre 2017 nella rassegna A Jazz Supreme presso la sala Vanni di Firenze ed ha già suonato in giro per l'Italia ed all'estero. Proprio a proposito del concerto in Sala Vanni, il critico e giornalista Neri Pollastri scrive che il quartetto "ha proposto tre eccellenti brani su atmosfere scure, sospese e tormentate, ottimamente interpretati da giovani musicisti che certamente avremo il piacere di riascoltare in un prossimo futuro". Il primo disco AKA, con la produzione del sassofonista Dan Kinzelman, è uscito nel 2019 per Auand Records.

Info e prevendite. www.eventimusicpool.it - 055.240397 - www.empolijazz.com – 0571.710932 / 3356164845