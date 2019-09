‘Lo spazzaparole’ in Consiglio regionale

Presentazione del volume di Paolo Caldesi lunedì 30 settembre alle 16.30 a palazzo del Pegaso, con il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani, la presidente della Crpo Rosanna Pugnalini, il presidente del Corecom Enzo Brogi

Firenze – Un racconto per riflettere sull’importanza delle parole, in un modo condizionato dai social network, dove è sempre più complicato instaurare rapporti interpersonali. Questo il messaggio del libro di Paolo Caldesi, “Lo Spazzaparole”, che sarà presentato lunedì 30 settembre alle 16.30, in sala Gigli di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4).

Ai saluti istituzionali del presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani, della presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità Rosanna Pugnalini e del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Enzo Brogi, seguiranno gli interventi dell’autore del volume, di Ilaria Bidini, ideatrice del progetto Contro il bullismo (Testimonianza e azioni di prevenzione e contrasto al bullismo) e di Paolo Russo, presidente dell’associazione Contrajus (Lectio magistralis, Conseguenze legali civili e penali, dell’incitazione all’odio e del cyber bullismo).