Livorno: rimosse 450 biciclette abbandonate

L'assessora alla mobilità Giovanna Cepparello chiede la collaborazione dei cittadini per combattere il degrado delle strade cittadine

Livorno 28 ottobre 2019 – 450 biciclette rimosse da Aamps a Livorno da gennaio 2019 ad oggi, di cui 268 su segnalazione della Polizia Municipale. E' questo il dato principale reso noto stamattina durante la conferenza stampa tenuta dall'Assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, con Aamps e Polizia Municipale. “L'abbandono dei mezzi a due ruote nelle strade crea degrado determinando una perdita del senso di sicurezza dei cittadini. In una strada pulita e ben tenuta le persone si sentono meglio”, ha dichiarato l’Assessora. “L'intenzione dall'Amministrazione è di coltivare un approccio integrato: gli abbandoni possono essere segnalati all'Urp del Comune, alla Polizia Municipale o all'Aamps. Facciamo appello ai cittadini affinché collaborino con l'Amministrazione Comunale nella lotta al degrado, che non si può fare da soli; serve una sinergia tra istituzioni e popolazione”. I mezzi a due ruote non a motore rimossi dalle strade appartengono a due categorie: la prima è il rottame, che viene rimosso da Aamps e trasportato al centro di raccolta “Livorno Nord” e che il cittadino non può richiedere indietro; la seconda comprende i mezzi ancora utilizzabili che vengono custoditi in magazzini da ditte convenzionate e possono essere ritirati dal proprietario pagando 10 euro per la custodia e la multa per occupazione di suolo pubblico. L'Amministrazione Comunale sta studiando le modalità per potere riutilizzare le biciclette che non vengono ritirate, inserendole magari nel circuito del riciclo.

Appena individuato il mezzo da spostare la Polizia Municipale provvede a segnalare l'intervento imminente con un volantino. Trascorsi 10 giorni, la bicicletta viene rimossa. Tre gli agenti che gestiscono le segnalazioni con un archivio condiviso.

Nel 2019 la Polizia Municipale ha segnalato ad Aamps di rimuovere 268 biciclette e 110 mezzi a motore a due ruote.

info@aamps.livorno.it

poliziamunicipale@comune.livorno.it

Urp Comune 0586/280204 - 820205