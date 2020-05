Livorno: per Santa Giulia riapre il mercatino del venerdì

Venerdì prossimo 22 giugno si festeggia la Patrona della città

Riapre I battenti il mercatino del venerdì dopo due mesi di blocco in seguito al DPCM del 10 marzo.

Un'ordinanza del sindaco Salvetti permette lo svolgimento del mercato venerdì prossimo 22 maggio, giorno in cui a Livorno si festeggia la patrona della città, Santa Giulia.

“ Le associazioni di categoria Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio” afferma il Sindaco “avevano chiesto l'autorizzazione di poter svolgere il mercato in via dei Pensieri e via Allende il 22 anche se giorno festivo. Mi è sembrato giusto, vista la chiusura durata più di 2 mesi, dare la possibilità ai commercianti di lavorare anche in un giorno di festa”.

Ogni operatore dovrà avere la mascherina ed esporre un cartello con istruzioni di comportamento e gel per le mani. Lo spazio laterale tra I banchi sarà chiuso per evitare assembramenti.Ogni operatore dovrà segnalare davanti al proprio banco, per terra con spray o nastro, la distanza da mantenere tra i clienti, istituendo un virtuale corridoio di vendita/scorrimento persone. Per i banchi con vendita tramite stands o «girelli», saranno istituiti un ingresso ed una uscita, facendo entrare i clienti uno alla volta.

Il DPCM del 17 maggio e l'Ordinanza Regione n. 57 del 17 maggio hanno confermato la possibilità di riapertura dei mercati, sospesi a causa dell'emergenza sanitaria, dal 18 maggio.

Dato molto importante per i commercianti è che il mercato è già conteggiato nella Tosap 2020.

Dovranno essere osservate le misure specifiche di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, come di seguito riportato:

La disposizione dei posteggi di vendita è quella risultante dalle planimetrie trasmesse al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno in data 18/05 -in atti prot. n. 51427- salvo gli aggiustamenti concordati sul posto e risultanti dalla segnaletica provvisoria apposta in loco. Qualora il cantiere attualmente presente in via Dei Pensieri, di fronte allo Stadio “A. Picchi” non possa essere ultimato, con chiusura dei relativi scavi, entro la data di apertura del mercato del 22 maggio, nella tratta interessata sarà istallata un’unica fila di banchi. ZONA STADIO. Modifica della fila dei banchi lato stadio con spostamento della stessa il più possibile lato mare, lasciando libero accesso per il bar dello stadio. Nel punto dove è presente il cancello, il banco interessato resterà al suo posto. L'allargamento della corsia centrale tra le due opposte file di banchi facilita lo scorrimento della clientela ed evita problemi di assembramento. VIA DEI PENSIERI tratto sud. Occupazione da parte dei banchi lato monte (campo da Rugby), della corsia di emergenza situata dietro i banchi, lasciando liberi i marciapiedi per il passaggio di disabili, clientela, genitori con carrozzine, accesso condomini. L'allargamento della corsia centrale tra le due opposte file di banchi facilita lo scorrimento della clientela ed evita problemi di assembramento. VIA ALLENDE. Occupazione corsia di emergenza lato parcheggio Via Gioberti e piscina comunale, lasciando libero il marciapiede e consentendo l'accesso, in sicurezza, alla piscina/bar e alle altre attività sportive -qualora si rendessero nuovamente in esercizio – sia dei praticanti che delle eventuali squadre di soccorso. L'allargamento della corsia centrale tra le due opposte file di banchi facilita lo scorrimento della clientela ed evita problemi di assembramento. Gli allargamenti delle suddette corsie centrali dovranno consentire la larghezza minima della corsia di passaggio per i mezzi di soccorso che, come indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, non dovrà risultare, in ogni punto, inferiore a mt. 3,50 (anche in altezza fino a mt. 4,00). Su tutto il mercato, la profondità di ingombro dei banchi dovrà essere tassativamente contenuta entro i 5 (cinque) metri compreso i furgoni. Dovranno essere mantenuti liberi da ostacoli i varchi (di ampiezza almeno mt. 3,50) presenti in via Dei Pensieri nei seguenti punti: accesso alla curva nord dello stadio, intersezione con via S. Allende e con via Macchiavelli, ingresso ex stalle Ippodromo Caprilli ed ingresso albergo “Atleti” nonché l’intera corsia di accesso al parcheggio del Campo Scuola. Dovrà essere prevista la presenza di personale dell’organizzazione che possa agevolare l’esodo delle persone ed il passaggio dei mezzi di soccorso nella tratta via Dei Pensieri (per l’intera lunghezza) – via S. Allende. Lo spazio laterale tra i banchi dovrà essere chiuso, in modo da evitare assembramenti intorno agli stessi, e la vendita dovrà avvenire solo frontalmente. Ogni operatore dovrà segnalare davanti al proprio banco, per terra con spray o nastro, la distanza da mantenere tra i clienti, istituendo un virtuale corridoio di vendita/scorrimento persone. Verrà chiusa, con nastro bianco/rosso anche la parte dietro i banchi, laddove non siano già chiusi da muri o recinzioni. Per i banchi organizzati con vendita tramite stands o «girelli», ogni operatore dovrà istituire un ingresso ed una uscita, facendo entrare i clienti uno alla volta. Ogni operatore dovrà avere mascherina, esporre un cartello con istruzioni di comportamento e gel per le mani. Per le prime due edizioni del mercato verrà sospesa la spunta dei posteggi temporaneamente liberi. La nuova segnaletica dei posteggi sulla sede stradale, è realizzata in via provvisoria dalle associazioni di categoria secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale. Le transenne verranno posizionate dall'ufficio Economato del Comune e rimosse dall'ufficio Economato al termine delle operazioni di pulizia/sanificazione di AAMPS; le stesse dovranno essere posizionate, nel tratto di intersezione tra via Allende e via Gioberti in modo da segnalare e tenere separati, in sicurezza, i flussi veicolari, dall’ingombro dei banchi dell’area mercatale. I bagni a servizio del mercato presenti all’interno dello Stadio comunale verranno sottoposti ad attività di ripristino e sanificazione prima dell’edizione del 22 maggio e, per i mercati successivi, durante e dopo ogni edizione.

La Polizia Municipale si occuperà di vigilare sulla corretta applicazione delle misure previste dall'Ordinanza. La responsabilità dei protocolli di sicurezza anti-contagio è a carico di ogni singolo operatore commerciale anche per ciò che concerne la gestione della clientela.

L'Ordinanza ha validità fino al termine di vigenza dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o comunque fino alla data di cessazione delle misure nazionali di contenimento statali e regionali.

Per permettere il regolare svolgimento del mercatino è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via degli Oleandri e piazzale Montello ed in via Salvator Allende

Viene creata una idonea corsia per il passaggio dei mezzi in servizio di soccorso e/o emergenza (non inferiore a metri 3,50 in larghezza e in posizione centrale rispetto alla carreggiata) in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via degli Oleandri e piazzale Montello e in via Allende, nonché in via dei Pensieri (lato est) nel tratto compreso tra la corsia lato nord di piazzale Montello e l'accesso a Largo Valaperti

Si istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Gioberti nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Allende

Si prevede la deviazione della linea di T.P.L. “5” nell'itinerario alternativo già previsto per le giornate ordinarie del Mercato del Venerdì

Limitatamente alle operazioni di montaggio banchi, i veicoli degli operatori del mercato agricolo riguardante l'area attigua al costruendo Centro del Riuso, sono autorizzati a percorrere la corsia compresa tra via Cattaneo e il Centro suddetto (adiacente il Centro di Raccolta AAMPS), nella quale attualmente vige il divieto di accesso. Dovranno procedere a passo d'uomo e adottare le necessarie precauzioni al fine di non creare situazioni di pericolo.