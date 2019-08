Lite furibonda in tramvia: linea T2 bloccata, arrivano i carabinieri

L'interruzione dalle 10,30 per poco meno di 10 minuti poi il servizio è gradualmente tornato alla normalità. Dal 3 agosto al 1 settembre cambia la frequenza: feriali ogni 5-6 minuti, festivi ogni 9-11. Aperti i percorsi ciclopedonali sul Viadotto San Donato

Linea T2 momentaneamente interrotta a causa di una lite tra due passeggeri che ha obbligato l'intervento dei carabinieri. Il servizio ripartirà dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. Ci scusiamo per il disagio.

Con questo tweet delle 10,30 circa la Gest, società che gestisce la tramvia di Firenze, informava che per il momento i convogli della linea che collega piazza dell'Unità all'aeroporto Vespucci non potevano circolare regolarmente perché uno di essi era stato costretto a fermarsi per una lite furibonda che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri, prontamente arrivati, hanno riportato la calma, identificato i protagonisti della lite e consentito alla tramvia di riprendere il regolare corso. Un altro tweet, di circa 8 minuti dopo, segnalava la ripartenza del mezzo e il progressivo ritorno alla normalità del servizio.

Linea T2 ripartita (10.38). Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, a seguito di una lite tra due passeggeri, i tram sono ripartiti. Il servizio tornerà regolare nei prossimi minuti.



La stessa Gest informa che dal 3 agosto al 1 settembre la frequenza sarà questa: una corsa ogni 5-6 minuti nei giorni feriali; ogni 9-11 minuti nei giorni festivi. Per approfondire, http://www.tramviagest.com/orari

Inoltre da oggi sono aperti al transito i percorsi ciclopedonali sul Viadotto San Donato. Sono stati infatti superate le problematiche legate alla documentazione delle conformità e del collaudo e questo ha consentito l’apertura definitiva al transito dei percorsi lungo la linea T2 Vespucci.