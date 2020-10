L'islam: ne parliamo, ma lo conosciamo davvero?

Novità in libreria di Annie Laurent, da Cantagalli/Eupress FTL

Nella sua ampia diffusione storico-geografica, l’islam ha ispirato molte culture e scuole di pensiero e ha assunto forme a volte in profondo contrasto, anche violento, persino tra loro. È difficile dunque darne una prima descrizione che superi l’eccessiva generalità senza cadere già nella specializzazione.

Con chiarezza e precisione, Annie Laurent offre delle risposte alle numerose e legittime domande che l’islam suscita, sia per la sua onnipresenza in una realtà sempre più inquietante, in Francia e nel mondo; sia per il suo progetto antropologico, giuridico, sociale e politico i cui fondamenti contrastano con quelli della civiltà europea. È quindi una sfida decisiva che l’Europa deve affrontare nel momento in cui è costretta a fare i conti con una grave crisi identitaria senza precedenti.

In un tempo in cui dominano relativismo e confusione, dove l’emozione ha soppiantato la ragione, il rapporto con l’islam e i musulmani affronta due gravi insidie: il rifiuto e la passione. È tempo quindi di abbandonare ogni superficialità nell’approccio con realtà ancora troppo poco conosciute o distorte, focalizzando sull’islam uno sguardo più lucido e oggettivo, senza preconcetti e nel rispetto dei musulmani. È questo lo scopo e il successo di questo libro, che si ispira anche all’esperienza dei cristiani d’Oriente.

Annie Laurent, giornalista, saggista francese, studiosa di dinamiche religiose del mondo arabo, specialista d’islam. Nel 2010 papa Benedetto XVI l’ha nominata esperta al Sinodo speciale dei Vescovi per il Medio Oriente tenutosi a Roma.