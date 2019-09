L'innovazione digitale in agricoltura

Le azioni della Toscana illustrate al seminario Ocse di Roma

"Esaminare le dinamiche della trasformazione digitale nel settore agricolo e discutere delle politiche necessarie per accompagnare queste trasformazioni": questo l'obiettivo del seminario internazionale Ocse svoltosi a Roma presso il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e in cui la Toscana ha presentato le principali iniziative in questo ambito.

Nel corso del workshop, che si è basato su un report dell'Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sull'innovazione digitale in agricoltura, i tecnici della Regione hanno illustrato misure e azioni utilizzate per favorire la digitalizzazione.

In particolare le azioni e gli incentivi adottati sin qui si sono tradotti nella messa a rete e nella condivisione di tutte le banche dati esistenti e di quelle che, grazie alla rivoluzione apportata dalle nuove tecnologie e in particolare dalle nuove tecniche di telerilevamento, sono in fase di implementazione. Un flusso di dati che permetterà di monitorare il nostro territorio con una precisione assoluta, fornendo quindi una base imprescindibile per la scelta delle politiche legate all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio (basti pensare ai notevoli vantaggi ambientali grazie alla riduzione dei consumi di risorse energetiche e idriche e l'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi).