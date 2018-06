L'hotel più glamour della Versilia offre una rèmìse en forme in vista dell’estate

Dal massaggio tradizionale ai trattamenti più innovativi fino alle maschere idratanti

L’estate è alle porte e queste sono le ultime settimane utili per dedicarsi al proprio benessere e per permettere al corpo di rigenerarsi in tempo utile per il boom estivo. Quale luogo migliore dell’Egoista Spa dell’Hotel Principe Forte dei Marmi per ritrovare una forma ideale senza rinunciare ai piaceri di una cucina gourmet ma sana? Infatti, la spa dell’hotel propone una serie di trattamenti imperdibili e la migliore cucina versiliese in chiave healthy con menu speciali studiati su misura dall’executive chef Valentino Cassanelli.

Sarà possibile prepararsi alla stagione estiva con il nuovissimo O2 Body Perfection, un trattamento molto fresco, ossigenante, drenante e detossinante, che prevede un benvenuto con inalazione, esfoliazione innovativa per tutti i tipi di pelle, massaggio Natura Bissé e maschera soufflé nutriente. Il risultato è un corpo idratato, tonificato e rigenerato, che ha dimenticato stress e stanchezza.

Per completare questo trattamento lo chef Valentino Cassanelli ha creato 3 menu pensati per diverse esigenze: Menu Reale Light,composto soprattutto da verdure, frutta secca e quinoa e scampi; Menu Passione Deto,che propone i piatti a base di pesce come gamberi e branzino, accompagnati da bacche di goji, frutti rossi, passion fruit e alga spirulina e, infine, un Menu Egoday da 350 calorie, per chi vuole un pasto completo con frutta, verdura e pesce in abbinamento.