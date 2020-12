Pepito Rossi, il gol più bello: è diventato babbo

ph da Twitter G. Rossi

La moglie Jenna ha dato alla luce il 29 novembre Liana Sophia. "Un amore indescrivibile"

"Liana Sophia Rossi 11.29.2020

An indescribable love! Our little girl ❤️❤️❤️

/un amore indescrivibile! La nostra piccolina❤️❤️❤️".

Così su Twitter l'ex centravanti viola Giuseppe Rossi annuncia la svolta della sua vita, la nascita della figlia. La moglie Jenna l'ha data alla luce domenica scorsa, 29 novembre, riempiendo di gioia la vita di un giocatore tanto forte quanto sfortunato per via degli infortuni. Il gol più bello di "Pepito"!

33 anni, adesso in forza a una squadra americana, il Real Salt Lake, Rossi dal 2013 al 2016 con la maglia della Fiorentina mise a segno 16 reti in 34 partite, tra cui la memorabile tripletta nel 4-2 contro la Juventus il 20 ottobre 2013.