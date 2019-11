Letti e Mangiati, tutto esaurito per la serata del 22 Novembre

Successo di pubblico per i racconti della Pescheria e la pizza di Ghevido, si pensa ad un secondo appuntamento

In poco tempo si sono esauriti tutti i posti per la serata di Letti e Mangiati del 22 Novembre. L'andamento della prevendita per l'iniziativa che si terrà alla pizzeria Ghevido di Sesto Fiorentino, induce gli organizzatori a valutare la ripetizione della serata.



I racconti della pescheria di Francesca Carrai e Massimo Capitani, combinati con le degustazioni di buoni piatti, si confermano una formula azzeccata. Dopo le tre serate allestite alla Caffetteria Azzurra di Pontassieve, anche l’appuntamento con la pizza doppia cottura di Ghevido ha riscosso il favore del pubblico.



Di seguito il programma della serata del 22 Novembre, per info pagina Facebook Adamo e Lia, I Racconti della Pescheria.

Menu

Focaccia

1°Lettura “Le spie del piano di sotto”

Margherita - Ripiena

2°Lettura “Lucciole e Ciaffoni”



Lia (Pala integrale con zucca e gorgonzola)

Valeri (Pala ripiena con burrata, cavolo verza e porchetta)

Adamo (Teglia rossa con cinghiale, peperoni e olive)

3°Lettura “Cornetti allo scoglio”



Dolce a cioccolato ricotta e marmellata d'arance

Mirto

I vini in abbinamento per l'occasione saranno quelli di Antonio Camillo, Vermentino e Ciliegiolo

20 € (compreso acqua e caffè)