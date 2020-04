L'estrazione della semifinale: Verdi-Azzurri e Rossi-Bianchi

Ma a causa della pandemia Codiv-19, il torneo potrebbe svolgersi, se ci saranno le condizioni, a settembre

VIDEO — Il giorno di Pasqua, come da tradizione, si tenuto il sorteggio del Calcio Storico Fiorentino. Stamani però, a causa dell'emergenza sanitaria, l'evento non ha avuto luogo in piazza del Duomo, ma nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

L'esito dell'estrazione ha determinato i seguenti abbinamenti in semifinale:

Verdi-Azzurri Rossi-Bianchi.

Il sorteggio è fondamentale per l'inizio del processo che sfocerà nel torneo giocato, che normalmente si terrebbe a giugno ma che, a causa della pandemia Codiv-19, potrebbe svolgersi, se ci saranno le condizioni, a settembre.

.