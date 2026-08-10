Oggi a Firenze il Consiglio comunale

La variante 2025 al Piano di Recupero di via Burci (il cosiddetto “mostro del Poggetto”) andrà al voto nel Consiglio comunale di oggi lunedì 20 luglio.
Un'altra delibera riguarda la riorganizzazione di Villa Le Brache, sede dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, e una terza il riconoscimento di un debito fuori bilancio.
Si comincia alle 14,30 con l'ora dedicata al question time, quindi l'inizio della seduta con i 30 minuti per domande di attualità e comunicazioni. Si passerà poi alle delibere. A seguire, 30 minuti saranno occupati dalle prime 15 interrogazioni presenti nell'ordine dei lavori.
Si chiuderà con mozioni, risoluzioni e ordini del giorno fino alla chiusura, prevista per le 19.
I dettagli dei lavori al link: https://www.comune.firenze.it/system/files/attachments/2026-07-20-ordine_signed.pdf
Diretta della seduta sul canale youtube del Consiglio comunale: https://www.youtube.com/watch?v=GGxk2iYuFZ8