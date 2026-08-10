Via Giotto, la sorpresa

Stamani sia gli autisti che i residenti si sono trovati davanti a una vera e propria sorpresa nel percorrere via Giotto, nel tratto compreso tra via Orcagna e via del Ghirlandaio. È comparsa infatti un’inversione di marcia che, a quanto risulta, non era stata segnalata in alcun modo.

“Stamani gli autisti e i cittadini hanno trovato una inversione di marcia, apparentemente non annunciata da alcun cartello, nel tratto di via Giotto tra via Orcagna e via del Ghirlandaio.Gli unici cartelli presenti segnalavano un inizio lavori su tutto il tratto il 17 luglio, quelli invece non pervenuti.I fiorentini ne hanno abbastanza, e da tempo, dell'improvvisazione e della mancanza di rispetto da parte di questa giunta”.

A commentarlo è il coordinatore di Gruppo Misto-Noi Moderati Luca Santarelli.