Firenze maglia nera dell'affitto breve nel mercato professionalizzato

Esiste un’immagine ideale di urbanità, spesso associata a città come Copenaghen, dove la vita scorre a misura d’uomo: si pedala verso il lavoro, si nuota nel porto e si rientra per cena in un "martedì qualunque". Firenze, con la sua maestosità rinascimentale, sembrerebbe la culla naturale di questo modello. Eppure, oggi, vivere nel cuore della bellezza è diventato un lusso che espelle. Il paradosso è che mentre il mondo celebra Firenze come "città ideale", i residenti fuggono da un centro che non riconoscono più. La crisi abitativa non è una fatalità, ma il risultato di una mutazione che ha trasformato l'abitare in una variabile di profitto.

La narrativa delle piattaforme digitali dipinge un mondo di "piccoli host" che affittano una stanza per arrotondare lo stipendio. Tuttavia, i dati analizzati da Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) servono a smascherare questa favola. Sebbene Airbnb sbandieri che il 75% dei proprietari gestisce un solo annuncio, la realtà dello stock è in mano a un'oligarchia: l’8% degli host controlla ben il 41% degli annunci totali.

Il dato più allarmante riguarda la crescita dei grandi operatori: nell'ultimo anno, i multi-host con otto o più inserzioni sono aumentati del 79%. Questa non è economia della condivisione; è un'industria estrattiva professionale. Per nascondere questa realtà, si utilizza la "mediana" dei guadagni (14.000 euro), un artificio statistico che livella verso il basso i profitti dei giganti. La media reale dei ricavi racconta un'altra storia: 23.067 euro annui per alloggio, con punte di oltre 38.000 euro secondo l’IRPET.

Firenze non è "una delle città colpite", è il caso nazionale. I dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’OMI rivelano un fenomeno che sta cannibalizzando il mercato residenziale. In città, le locazioni brevi pesano per quasi il 13% delle abitazioni potenzialmente locabili, una cifra mostruosa se confrontata con la media nazionale delle grandi città, ferma al 4,9%.

Il volume d'affari è impressionante: circa 261 milioni di euro estratti annualmente dal territorio, la gran parte dei quali finisce verso sedi fiscali estere, lasciando alla città solo i costi sociali del degrado abitativo. Gli 11.000 alloggi stabilmente su Airbnb equivalgono ormai all'intero flusso annuale di nuovi contratti residenziali: ogni casa che entra nel circuito turistico è una casa in meno per un lavoratore o una giovane coppia fiorentina.

Mentre Palazzo Vecchio dichiara guerra agli affitti brevi, un cortocircuito burocratico e politico si rivela imbarazzante proprio all'interno della gestione del patrimonio pubblico. Il caso dell'Asp Montedomini, ente con storiche finalità sociali, è diventato il simbolo del "predicare bene e razzolare male" denunciato con forza dalle opposizioni (Lega, Fratelli d’Italia e Italia Viva).

È emerso infatti che l'ente avrebbe autorizzato la destinazione extralberghiera per 9 appartamenti, affittati per un canone complessivo di soli 9.000 euro l'anno. Parliamo di € 1.000,00 ad appartamento per 12 mesi: una cifra irrisoria che suona come una beffa in una città dove l'emergenza casa è cronica. Questa gestione, che ha scatenato la forte irritazione della sindaca Funaro per il danno d'immagine, dimostra come la mancanza di un indirizzo politico chiaro e di controlli rigorosi finisca per alimentare lo stesso fenomeno che l'amministrazione dichiara di voler combattere.

Le radici del problema sono anche culturali. Come sottolineato da Vincenzo Donvito Maxia (ADUC), in Italia esiste un profondo deficit di scolarizzazione finanziaria che spinge i cittadini a considerare l'immobiliare come l'unico "porto sicuro", percependo gli investimenti finanziari come oscuri o pericolosi. Questo accanimento sul mattone crea una barriera strutturale:

Le grandi case ereditate, troppo vaste per le esigenze moderne, non tornano sul mercato per le famiglie. I proprietari preferiscono il frazionamento selvaggio per creare micro-unità destinate ai turisti o agli studenti.

Il mercato studentesco, meno rischioso e più remunerativo, diventa il rifugio di chi non ha i capitali per il mercato turistico, sottraendo ulteriormente spazi alla residenzialità stabile.

La casa smette di essere un diritto e diventa un asset finanziario, drogato da una domanda turistica che rende impossibile la competizione per chi vive di stipendio.

La crisi non si ferma entro i viali di circonvallazione. L'espulsione dei residenti genera un'onda d'urto che degrada la qualità della vita dell'intera area metropolitana:

Esilio e Mobilità: I lavoratori sono costretti a spostarsi verso margini sempre più remoti, intasando i trasporti e distruggendo l' equilibrio ambientale a causa del traffico pendolare.

I lavoratori sono costretti a spostarsi verso margini sempre più remoti, intasando i trasporti e distruggendo l' a causa del traffico pendolare. Povertà Abitativa: I numeri dell’IRPET sono spietati: a Firenze servono otto annualità integralmente dedicate di reddito per acquistare appena 80 metri quadri.

I numeri dell’IRPET sono spietati: a Firenze servono otto annualità integralmente dedicate di reddito per acquistare appena 80 metri quadri. Marginalizzazione dei Giovani: Per gli under 35, l'affitto è un'idrovora finanziaria che assorbe il 60% del reddito.

Per gli under 35, l'affitto è un'idrovora finanziaria che assorbe il 60% del reddito. Inverno Demografico: Con stipendi italiani stabilmente sotto la media OCSE e costi abitativi fuori controllo, avere un figlio diventa una scelta "troppo costosa", alimentando un calo della natalità senza precedenti.

Firenze si trova a un bivio: continuare a essere un ecosistema vivo o rassegnarsi a diventare una scenografia per l'estrazione di rendita. La trasparenza totale dei dati e una volontà politica che superi le incoerenze gestionali sono le uniche leve rimaste per invertire la rotta. Senza una regolamentazione che distingua drasticamente tra economia collaborativa e impresa occulta, la città perderà definitivamente la sua anima.