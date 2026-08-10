L'edizione 2026 di Flood Bilancino Festival

Dal 16 al 19 luglio 2026, il Lago di Bilancino torna a trasformarsi nel cuore pulsante dell'estate toscana con l'ottava edizione del Flood Bilancino Festival. Quattro giorni di totale immersione in cui la straordinaria cornice naturale del Mugello fa da sfondo a una proposta culturale trasversale e inclusiva, perfetta per i giovani, gli appassionati di musica e le famiglie.Un cartellone eclettico che spazia dai grandi concerti alle performance d'avanguardia, fino alle attività all'aria aperta.

PERFORMANCE LIVE DI RILIEVO NAZIONALE E TEATRO

I Grandi Live: Le sponde di Bilancino ospiteranno le sonorità tropicali dei Selton, la travolgente energia degli Street Clerks, l'elettronica generazionale di Cmqmartina, l'intimità cantautorale di Principe e la potenza vocale di Angelica Bove. Ad accendere la notte ci saranno poi anche format iconici come Random #unafestaacaso.

Circo Contemporaneo e Arti Visive: In collaborazione con la Compagnia Catalyst, l'Arena Teatro proporrà spettacoli d'eccellenza per tutte le età con compagnie di rilievo nazionale ed internazionale. Spazio anche alla creatività con l'estemporanea di pittura curata da Mugello Comics o la divertentissima “Battaglia dei cuscini”.

NATURA E INTRATTENIMENTO: LE "FLOOD EXPERIENCE

"Perfettamente integrate nella filosofia del festival, tornano le "Flood Experience", un ricchissimo ventaglio di attività outdoor e discipline sportive pensate per vivere attivamente il lago e la natura circostante, all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità. Il programma di quest'anno offre appuntamenti unici e tutti gratuiti, tra cui la suggestiva escursione notturna “Lucciolata al Lago” con tanto di cocomerata finale, e la “Bilancino Sunset Run” per gli amanti della corsa, seguita da un aperitivo al tramonto.

Spazio al benessere e al relax con le lezioni di Anukalana Yoga nel boschetto, ma anche a divertenti e insoliti incontri di acquaticità cinofila dedicati ai primi passi in acqua degli amici a quattro zampe. Per i più dinamici e per le famiglie non mancheranno le prove nei percorsi del parco avventura, i test di tiro con l'arco, le attività in bicicletta con il percorso attrezzato e la pedalata sul lago di "Bike Flow" e, infine, i tornei di beach volley e il Mini Volley Festival dedicato ai bambini.

STREET FOOD DAL MONDO

A fare da collante a questa quattro giorni di festa sarà un'area gastronomica d'eccellenza che ospiterà oltre 20 tra i migliori street fooder nazionali e internazionali. Un vero e proprio percorso del gusto ideale per accompagnare le serate sotto le stelle.

Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana: "Il Flood Bilancino Festival rappresenta un esempio riuscito di come cultura, spettacolo, ambiente e partecipazione possano dialogare, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi della Toscana. Il Lago di Bilancino, nato come grande opera infrastrutturale, è diventato negli anni un paesaggio vissuto e amato, un luogo in cui natura, sport, cultura e socialità si incontrano e dove è possibile riscoprire un rapporto autentico con il territorio.

In questi anni il festival è cresciuto insieme a questo spazio, trasformandolo in un punto di riferimento dell'estate toscana e dimostrando come sia possibile coniugare la bellezza del paesaggio con una proposta culturale di qualità, accessibile e inclusiva. Ringrazio il Comune di Barberino di Mugello, la Proloco e i tanti volontari oltre a tutte le realtà che, con passione e competenza, rendono possibile questa manifestazione”Sara Di Maio, Sindaca di Barberino di Mugello: “Il Flood Festival è un evento strategico per la promozione del nostro territorio, un magnete capace di attrarre visitatori da lontano e accendere i riflettori sul Lago di Bilancino.

La crescita esponenziale di questa manifestazione dimostra come si possa alzare costantemente l'asticella della qualità culturale e artistica mantenendo intatta un'anima inclusiva e aperta a tutti: dai giovani alle famiglie. Questo miracolo organizzativo è possibile solo grazie alla Proloco Per Barberino, a un “esercito” di straordinari volontari ed a una fitta rete locale che sa fare squadra come poche altre realtà. Oltre alla proposta artistica e di intrattenimento di ottimo livello, mi piace sottolineare come sia importante il valore "Experience": non si viene a Bilancino solo per guardare un palco, ma per abitare e vivere la natura, lo sport e il relax in prima persona.

È questa la nostra idea di turismo sostenibile ed emozionale”.

Tommaso Giuntini, Presidente della Proloco Per Barberino: “Il Flood Festival torna per la sua ottava edizione più ambizioso e ricco che mai, mettendo la musica dal vivo al centro della scena accanto a teatro, DJ set e street food internazionale. Consolidiamo le "Flood Experience" come un percorso accessibile e senza barriere per vivere attivamente la natura del lago. Questo successo è il frutto di una grande sinergia istituzionale e locale, ma il vero cuore pulsante rimangono i nostri volontari: un gruppo straordinario di persone senza il cui infinito e appassionato lavoro questa complessa macchina organizzativa semplicemente non esisterebbe. Otto edizioni non sono un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a valorizzare Bilancino”.

Emilia Paternostro, direzione artistica Teatro Corsini: “Anche quest'anno il Teatro Corsini approda al Flood con sei appuntamenti di circo-teatro pensati per tutte le età e culture, presentando una selezione delle più interessanti compagnie nazionali del settore. Un vero “festival nel festival” che ormai identifica la programmazione del Flood. Nato in sinergia con la Pro Loco, il progetto è un esempio concreto di rete tra le realtà culturali del territorio per rendere il teatro sempre più vicino ed accessibile ad un ampio pubblico”