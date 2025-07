Da stasera fino a domenica torna il Flood Bilancino Festival

BARBERINO DI MUGELLO - Scatta l’ora del Flood Bilancino Festival che da stasera giovedì 17 fino a domenica 20 Luglio, animerà l’area dell’Andolaccio sulle sponde del Lago di Bilancino. Un programma come sempre variegato ed adatto ad un pubblico eterogeneo, dalle famiglie ai giovani, fatto di spettacoli, concerti, DjSet, teatro, nuove esperienze immerse nella natura ed il meglio dello Street Food nazionale ed internazionale.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA INAUGURALE - Il programma si aprirà stasera alle 19.00 con la compagnia Gran Maestro che presenterà lo spettacolo per famiglie “SCEN-SEN-SO Deliri di Clown”. In scena il racconto di un personaggio che vive il tempo in un mondo tutto suo. Attraverso gag e colpi di scena si scopre un pagliaccio che cattura il pubblico con cinismo e humor. Realistico, irriverente e comico.

Dalle 21.30 nel Green Stage salirà sul palco la compagnia Season of Love Ensemble che presenterà lo spettacolo tra teatro e musical “Rewind the passion”. Un concerto performativo che presenta una selezione dei brani più noti del celebre rock musical sulla vita di Gesù, reinterpretati dal vivo dai Season of Love ensemble, un coro di giovani artisti under 30. Nel cuore dell’Isolotto a Firenze nasce il Season of Love Ensemble, un gruppo vocale formato da giovani artisti appassionati di musical. L’ensemble propone un repertorio che spazia dai grandi classici a brani contemporanei, reinterpretati con cura e originalità. Con uno stile raffinato e un forte legame con la propria comunità, il gruppo trasforma ogni performance in un’esperienza emotiva e coinvolgente. Il canto diventa strumento di connessione, crescita e condivisione, dando nuova vita alle melodie che hanno segnato intere generazioni.

NEI PROSSIMI GIORNI - Il programma dei prossimi giorni si caratterizzerà poi da altri spettacoli per famiglie, sempre prima e subito dopo cena, e da serate in musica con dj vari che proporranno selezioni per tutte le tendenze, fino alle 3 di notte. Domenica infine, oltre agli spettacoli per i più piccoli, musica dal vivo con band rock sul palco del Green Stage.

FLOOD EXPERIENCE - Oltre alla musica, al teatro e alle arti varie, tornerà anche quest'anno la proposta delle "Flood Experience", con ben dieci diverse proposte per vivere in modo attivo il Lago. Le attività proposte nei quattro giorni saranno il Trekking, Running, Calisthenics, Crossfit, Yoga, Pilates, Kayak fishing, Sup - stand up paddle, Vela e canoa e Climbing. Una proposta decisamente arricchita rispetto al 2024, grazie anche al Contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

STREET FOOD - Al Flood festival anche quest'anno potrete poi trovare il meglio dello street-food nazionale ed internazionale, con oltre 20 truck food che daranno a tutti la possibilità di cenare al fresco in riva al Lago, godendo a pieno del programma del Festival.

L’INGRESSO - Tutte le attività legate alle “Experience” saranno gratuite e fruibili da tutti mentre l’ingresso all’area degli spettacoli di Flood – Bilancino Festival sarà regolamentato dal pagamento di una cifra simbolica di 4 euro.

ATTENZIONE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA - Il Flood 2025, per garantire un divertimento sano per tutte e tutti, non ha rinunciato a nulla anche nell'ambito della sicurezza. Insieme alla Misericordia di Barberino è stato redatto un piano sanitario ad hoc per l'evento e potenziato il servizio di sicurezza. E’ stato inoltre rafforzato il servizio di presidio dei parcheggi e attuato tutte le prescrizioni che l'organizzazione di un evento come questo richiede. Come nelle scorse edizioni il Flood si farà portatore di un messaggio chiaro, soprattutto ai giovani e giovanissimi, sul sapersi divertire in sicurezza.

All’evento, nelle serate di venerdì e sabato, sarà infatti presente l’unità di prevenzione della Cooperativa Sociale Cat, con una postazione in cui operatori appositamente formati saranno a disposizione per informazioni sui corretti stili di vita giovanili e sulle buone prassi per ridurre i rischi legati al consumo di alcol e sostanze psicoattive. Presso la postazione sarà possibile effettuare gratuitamente il test dell’etilometro prima di mettersi alla guida o per auto valutare il proprio livello di alcolemia.

Attore principale del Flood Bilancino Festival 2025 si conferma la Pro Loco di Barberino di Mugello che riesce a realizzare questo evento grazie al supporto di altre realtà associative ed artistico-culturali della zona, alla Periscopio Comunicazione al prezioso supporto e contributo del Comune di Barberino, del Consiglio Regionale della Toscana ed al contributo di Barberino Outlet, Banco Cooperativo Mugello Impruneta Signa e Tennent’s super.

IL PROGRAMMA DI FLOOD BILANCINO FESTIVAL 2025

GIOVEDI 17/07/25

Ore 19:00 - Catalyst Presenta:

Compagnia Gran Maestro in “SCEN-SEN-SO Deliri di Clown”

Spettacolo per famiglie

GREEN STAGE

Ore 21:30 - Season of Love Ensemble presenta:

REWIND THE PASSION (Teatro/Musical)

VENERDÌ 18/07/25

Ore 19:00 - Catalyst Presenta:

Andrea Battisti in “ZIP”

Spettacolo per famiglie

GREEN STAGE

Ore 20:45 - Catalyst Presenta:

Daniele Giangreco e Walter Sumskas in “STRUDEL” (Circoteatro)

Ore 22:00 - Altera DJ Set (House/Elettronica)

BASSE FREQUENZE SOUNDSYSTEM

SAMUELE PAGLIAI

DUKWA

BLU STAGE

Ore 22:00 - Spritz + Random DJ Set (Dance/Revival)

RANDOM #unafestaacaso

SABATO 19/07/25

Ore 19:00 - Catalyst presenta:

Andrea Mariani in “Evviva Show”

Spettacolo per famiglie

GREEN STAGE

Ore 20:45 - Catalyst Presenta:

Compagnia Artemakia in “SOUL OF NATURE” (Circoteatro)

Ore 22:00 - Spritz + Flower Party DJ Set (Dance Anni 80/90)

SAURO MEGLI

VANNY MCFLY

MELLA

BLU STAGE

Ore 22:00 - Sunday Calling DJ Set (Techno/Elettronica)

2BCONNECTION (live debut)

OVERSOLE

LORENZO LOTO

ALESSANDRO CANDIA

FRANCESCO BIGAGLI

STEFANO DE PARIS

DOMENICA 20/07/25

Ore 18:00 - Catalyst presenta:

LUPUS IN TABULAX

Area Giochi in legno e materiali riciclati per ogni età

GREEN STAGE

Ore 20:30 - ANDROGYNUS (Live Cantautorato Rock Elettronico)

Ore 21:30 - ZEBRA TSO (Live Crossover)