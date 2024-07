Le spiagge Top del 2024

Nella classifica delle top 12 migliori spiagge toscane di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze tra i maggiori d'Europa, le prime tre posizioni sono occupate dalla Spiaggia di Cavoli, dalla Spiaggia della Padulella e dalla Spiaggia di Capo Bianco, con punteggi rispettivamente di 4,6, 4,6 e 4,5 su Google Maps. Le spiagge nelle prime 12 posizioni hanno punteggi che vanno da 4,6 a 4,3 su Google Maps. Le prime 12 spiagge toscane hanno un totale di 25674 recensioni su Google Maps.

Famosa per la particolarità della sua sabbia che diffonde suoni musicali, la caletta adagiata tra Punta Ala e Follonica è una destinazione da non perdere per scoprire il lato più incontaminato di questo angolo della Toscana. Per accedervi si può arrivare a piedi o via mare, e i percorsi di trekking regalano emozioni uniche grazie alle splendide vedute panoramiche.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli per il mese di agosto 2024 indicano che moltissime persone hanno optato per la Toscana e soprattutto per Pisa, è la terza città più richiesta dagli viaggiatori olandesi, la quinta dai britannici, la 12^ dagli spagnoli e portoghesi e la 13^ per i francesi. Oltre a Pisa, anche Firenze è tra le città più ricercate, essendo la sesta scelta per gli spagnoli, l'ottava per gli olandesi e portoghesi, la nona per i britannici, la decima per i francesi e la 15^ per i tedeschi.